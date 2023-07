Musste am Steuer niesen : Xavier Naidoo in Unfall in Österreich verwickelt Aktualisiert am 25.07.2023 - 15:01

Xavier Naidoo bei einem Konzert in der Schweiz 2017 Bild: dpa Der Musiker Xavier Naidoo ist österreichischen Medien zufolge am Wochenende in einen Unfall verwickelt gewesen, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Naidoo saß demnach am Steuer.

1 Min.