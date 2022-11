Brandschutz in China : Wut über Brand in Xinjiang

Ein Hochhausbrand in Xinjiang mit zehn Toten wird zum Politikum. Der Frust über Corona-Lockdowns in China schlägt in Wut um.

Das am meisten diskutierte Thema im chinesischen Internet war am Freitag ein tödlicher Hochhausbrand in Xinjiang, der unter anderen Umständen wohl weit weniger Aufmerksamkeit bekommen hätte. Zehn Menschen starben, neun weitere wurden verletzt, nachdem in ei­ner Wohnung im 15. Stock ein Feuer ausgebrochen war. Nach offiziellen An­gaben wurde der Brand durch schadhafte Elektronik verursacht.

Spekulationen darüber, ob Rettungsarbeiten verzögert wurden

Die Feuerwehr in der Provinzhauptstadt Urumtschi brauchte nach eigenen An­gaben drei Stunden, um den Brand zu löschen. Spekulationen von Bewohnern, wonach die Rettungsarbeiten durch Absperrungen verzögert worden seien, die im Zusammenhang mit der Corona-Politik aufgestellt wurden, riefen wütende Reaktionen hervor. Belege gibt es dafür nicht. Beiträge zu dem Thema wurden im Netzwerk Weibo dennoch mehr als 1,1 Milliarden Mal an­gesehen. In Staatsmedien wurde hervorgehoben, dass Bewohner des Hoch­hauses nicht durch Corona-Maßnahmen daran gehindert worden seien, ins Freie zu flüchten.

Die wütenden Äußerungen im In­ternet zeigen, dass Brandschutz unter den Bedingungen der Null-Covid-Maßnahmen weiterhin ein hoch­sensibles Thema ist. Abgeriegelte Notausgänge sind in öffentlichen Ge­bäu­den derzeit ein alltägliches Phänomen. Um Mobilität zu begrenzen und zu kontrollieren, wird in Bürogebäuden und Einkaufszentren häufig nur ein Ausgang offengehalten. Auch in Wohngebäuden, die wegen Corona-Fällen abgeriegelt werden, sind Türen häufig verriegelt.

Viele Internetnutzer veröffentlichten am Freitag Fotos von Bolzenschneidern, die sie sich beschafft hätten, um im Notfall Vorhängeschlösser aufbrechen zu können. Die Reaktionen auf den Brand in Urumtschi zeigen auch, dass insbesondere in Xin­jiang die Nerven vieler Bewohner blank liegen, nachdem große Teile der Provinz seit drei Monaten im Dauerlockdown gehalten werden. Der frühere Chefredakteur der Parteizeitung „Global Times“, Hu Xijin, schrieb dazu, die Corona-Maßnahmen in Xinjiang seien „offensichtlich unvernünftig“ und hätten die „Grenzen der physischen und mentalen Belastbarkeit der Menschen überschritten“.