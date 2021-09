Im Cockpit saßen an diesem Abend zwei Menschen, die sich durchgebissen hatten bis zu ihrem Traumberuf Pilot. Reinhold Hüls, 32 Jahre alt und ehemaliger Luftwaffenpilot, hatte sogar für eine Wurstfabrik als Fahrer gejobbt, um die Umschulung zum Verkehrspiloten zu finanzieren, und galt mit mehr als 3000 Flugstunden als versierter Flugkapitän. Anders als die rechts sitzende gleichaltrige Elisabeth Friske, die erst sieben Flugstunden auf der BAC 1-11 absolviert hatte. Sie war die erste Jet-Pilotin Westdeutschlands in einer Zeit, in der niemand Frauen ins Cockpit eines Verkehrsflugzeugs lassen wollte. Was Reinhold Hüls an diesem Abend in höchster Not gelang, gilt bis heute als fliegerisches Bravourstück. Durch das hohe Startgewicht von 47 Tonnen war zur kurzfristigen Leistungssteigerung eine Wassereinspritzung in die Triebwerke nötig. Dafür wurde in Hamburg vor Abflug der Inhalt von fünf Kanistern in den Kühlkreislauf gefüllt, die entmineralisiertes Wasser enthalten sollten. Der Start verlief normal. „Aber wir waren kaum in der Luft, da knallte es zweimal, wie Fehlzündungen beim Auto“, erinnert sich Uwe Renken. „Das Flugzeug ging in den Sinkflug, aber fing sich dann wieder. Ich sagte zu meiner Frau: ‚Ich glaube, wir landen wieder.‘ Dann sah ich den Wald näherkommen und dachte: Wir stürzen ab.“

Wie sich bald herausstellte, hatten ein oder zwei der Kanister statt Wasser Kerosin enthalten. Die Zustände in der technischen Basis der Fluggesellschaft in Düsseldorf waren chaotisch, wie die Aufsichtsbehörde erst kurz zuvor moniert hatte, die dort an Bord genommenen Kanister nicht beschriftet gewesen. Das Unheil nahm seinen Lauf: Anfangs war das unten im Kühlwassertank vorhandene Wasser angesaugt worden, doch sobald auf etwa 250 Meter Flughöhe Kerosin in den Kreislauf gelangte, überhitzten die Triebwerke, fielen aus und lieferten keinen Schub mehr.