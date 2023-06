Vielerorts brennen in Deutschland die Wälder. In Mecklenburg-Vorpommern ist die größte Fläche betroffen. Dort brachte die Nacht zumindest etwas Entspannung.

Aufgrund der Windstille in der Nacht auf den Dienstag hat sich die Lage rings um die Waldbrände in Mecklenburg-Vorpommern vorerst stabilisiert. Die Nacht sei ruhiger gewesen als befürchtet, sagte der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), am Dienstagmorgen. Aufgrund der Windstille habe sich das Feuer nicht exponentiell ausgebreitet. Rings um die Brände wird nun der Boden gewässert, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. „Der Boden ist sehr, sehr, sehr trocken. Selbst Stellen, die gewässert sind, sind nach kurzer Zeit sofort wieder mit einer unglaublichen Trockenheit versehen“, sagte Sternberg.

Vor Ort wüten bei Lübtheen und Hagenow zwei Brände auf einem früheren Militärgelände; insgesamt brennen dort knapp 140 Hektar Wald, etwa 500 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Dieser gilt als äußerst schwierig, da sich die Feuerwehrleute immer wieder aus der unmittelbaren Nähe zum Feuer zurückziehen müssen, da es zu Explosionen von alter Munition kommt. Immer wieder sind laute Detonationen zu hören.

Bewohner der Ortschaft Volzrade wurden evakuiert

Am Montagabend war die zu Lübtheen gehörende Ortschaft Volzrade evakuiert worden, die rund 160 Einwohner kamen bei Freunden oder in einer örtlichen Turnhalle unter. Doch zeigten sich die Einsatzkräfte zuversichtlich, dass die Ortschaft erhalten werden könne. Am Dienstagmorgen hieß es, der Abstand der Feuer zum Ort sei in der Nacht gleich geblieben. Am Vorabend hatte er bei rund 800 Metern gelegen.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kam am Dienstagmorgen nach Lübtheen und dankte den Einsatzkräften. Schwesig sagte, der Brand sei komplizierter, die technische Ausstattung aber besser als 2019. Damals hatte es auf dem früheren Truppenübungsplatz auf einer Fläche von fast 1000 Hektarn gebrannt. In der Folge hatte die Landesregierung vor Ort in Brandschutzmaßnahmen investiert, unter anderem wurden rund 15 Brunnen gegraben. Zudem wurde schwere Brandschutztechnik besorgt – etwa geländegängige Feuerwehrfahrzeuge mit besonders großen Wassertanks – die nun rasch auch aus anderen Landkreisen, in denen sie stationiert waren, herangeschafft wurden. Trotzdem wird die Lage dieses Mal als schwieriger eingeschätzt, da sich sehr viel trockenes Totholz in den Wäldern befindet. Die bei den Bränden entstehende enorme Hitze bringt auch Munition tief im Boden zur Explosion.

Auch andernorts brannte in Deutschland der Wald. So steht derzeit etwa eine rund vier Hektar große Waldfläche bei Rheinsberg im brandenburgischen Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Flammen, auch flammte am Dienstag ein Brand in Jüteborg südlich von Berlin wieder auf, der zuvor als gelöscht gegolten hatte. Dort brennen rund zwei Hektar Wald ebenfalls auf einem munitionsbelasteten Truppenübungsplatz. Ein Brand im Taunus zwischen Kronberg und Königstein galt am Dienstagmorgen als weitgehend gelöscht, die Feuerwehr warnte aber, aufgrund zahlreicher Glutnester könne das Feuer jederzeit wieder aufflammen.