Wie machen sich Hilfsorganisationen gerade ein Bild von der Lage vor Ort in der Erdbebenregion? Und was genau wird benötigt? Ein Gespräch mit Markus Bremers von Action Medeor in der Türkei

Markus Bremers ist seit 2019 Pressesprecher bei der Hilfsorganisation Action Medeor. Die Vision lautet: Kein Mensch soll an Krankheiten sterben, die gut behandelbar sind. Entwickelt wurde diese Leitidee mit Blick auf HIV, Aids und Malaria. Jetzt ist Bremers im Erdbebengebiet, um sich ein Bild von der Lage zu machen und zu entscheiden, wo die Spendengelder am dringendsten benötigt werden.

Herr Bremers, seit wann sind Sie in der Erdbebenregion unterwegs?

Ich bin seit Mittwoch vor Ort, also zwei Tage nach dem Erdbeben. Unsere türkische Partnerorganisation IBC hat ihr regionales Hauptquartier in Kilis, direkt an der syrischen Grenze. Dort habe ich auch die erste Nacht verbracht.

Können Sie kurz erklären, was IBC ist und macht?

IBC ist die Abkürzung für „International Blue Crescent“, also „Internationaler blauer Halbmond“. Die sind hier in der Gegend seit über zehn Jahren tätig, nicht mit dem Hintergrund Erdbeben. Sie sind hier für die Betreuung syrischer Geflüchteter. In Kilis kümmern sie sich in einem Gebäude auch um 300 syrische Flüchtlinge. Jetzt, nach der Erdbebenkatastrophe, leben dort 500 Menschen. In der ersten Nacht nach dem Erdbeben waren es sogar 1200 Menschen.

Wie sieht Ihre Arbeit hier aus?

Unsere Aufgabe ist es, die Menschen mit Decken, Nahrung und Schlafsäcken zu versorgen. Aber auch mit Unterkünften. Wir werden in wenigen Tagen beheizte Großraumzelte errichten, in denen sich die Leute aufwärmen und ihre Handys aufladen können. In Hatay sind wir noch nicht aktiv, deswegen sind wir heute hier, um uns Stadtteile angucken zu können, in denen wir sogenannte „Community Shelter“ aufbauen können.

Und die medizinische Betreuung?

Wir planen eine mobile medizinische Betreuung. Das wird eine mobile Krankenschwester sein, die kleinere Blessuren direkt behandelt, aber auch erkennt, wenn jemand schwerer erkrankt ist, damit die Person ins Krankenhaus kommt. Kurz gesagt: Wir kümmern uns vor allem um die Überlebenden.

Wie ist die Situation in den Krankenhäusern im Erdbebengebiet?

Wir waren gestern im Bezirkskrankenhaus in Islahiye. Dort haben wir erfahren, dass das Krankenhaus selbst nicht beeinträchtigt ist vom Erdbeben. Wir haben auch mit dem medizinischen Personal gesprochen, das uns mitgeteilt hat, dass es soweit alles behandeln könne, aber es gibt ein großes Problem: Die Leute kommen erst gar nicht dorthin. Es fahren keine Busse, keine Taxen, nichts.

Für wie lang plant man solche Maßnahmen?

In der Katastrophenhilfe gibt es drei Phasen. Wir befinden uns jetzt in Phase 1, der absoluten Nothilfe. Bei Phase 2 sind wir in der Übergangshilfe. Hier werden Strukturen, die weggebrochen sind, wie zum Beispiel Gesundheitsstrukturen, neu errichtet. Die dritte Phase ist der Wiederaufbau. Hier ist es natürlich ein Unterschied, wie gut das Staats- und Sozialwesen in dem Land entwickelt ist.

Wie ist es jetzt in diesem konkreten Fall?

Die Türkei ist ein Land, dass sehr gut entwickelt ist. In Nordsyrien, einem Gebiet, das nicht staatlich kontrolliert wird, ist das nicht der Fall.

Welche konkrete Rolle übernimmt Action Medeor bei den Maßnahmen?

Es ist natürlich klar, dass wir hier in ein paar Tagen keine komplette Lage in mehreren betroffenen Städten sondieren können. Wir sind ein sogenanntes Erkundungsteam aus Deutschland. Aber wir sind es natürlich unseren Spendern schuldig, dass wir uns ein Bild von der Lage vor Ort machen. Ich habe zum Beispiel den Eindruck gewonnen, dass zumindest die medizinische Versorgung der Bevölkerung hier in der Türkei nicht schlecht ist. Es funktioniert einigermaßen gut. In Nordsyrien stehen wir da, wie gesagt, vor ganz anderen Problemen.