Praxis durch Unwetter zerstört : „Ich lasse mich nicht unterkriegen“

Dutzende Menschen sind im Hochwasser gestorben, andere haben ihr Hab und Gut verloren. Zu den persönlich Betroffenen zählt auch Thomas Aßmann, der sonst auf der Seite „Leib & Seele“ für die F.A.S. über seine Patienten berichtet. Mit solcher Kraft wütete das Wasser in Engelskirchen im Bergischen Land, dass Aßmanns Zweitpraxis kollabierte. Ein Anruf ins Katastrophengebiet.

Herr Aßmann, wie geht es Ihnen heute?

Ich stehe unter Schock, ich denke, das kann doch gar nicht wahr sein. Wir hatten die Praxis in Engelskirchen erst 2016 gegründet, es ist meine zweite neben der Hauptpraxis in Lindlar. Seit zwei Jahren lief sie richtig gut. Ich war stolz darauf, fühlte mich dort wohl. Dann ist so was wie ein Kind. Und wenn Sie so ein Kind verlieren, geht das nah. Es kommt darauf an, ob Sie sich der Trauer ergeben oder sagen: Ich gebe nicht auf.