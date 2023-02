Der Lungenarzt Cihan Çelik aus Darmstadt arbeitet seit einigen Tagen in einem Feldkrankenhaus in der türkischen Erdbebenregion. Im Interview berichtet er von bürokratischen Hürden, wie es den Betroffenen geht, und was jetzt nötig ist.

Herr Çelik, wir sprechen normalerweise regelmäßig über Ihre Arbeit auf der Covidstation im Klinikum Darmstadt. Gerade erreichen wir Sie im Erd­bebengebiet in der Türkei. Seit wann sind Sie an Ort und Stelle?

Ich bin am Dienstag angereist. Momentan bin ich in der Hafenstadt Iskenderun. Obwohl das Epizentrum des Bebens ­re­lativ weit entfernt ist, gibt es auch hier viele eingestürzte Gebäude. Die Menschen leben auf der Straße und in Zelt­dörfern, niemand hält sich in den Gebäuden auf. Ich helfe hier in einem Feld­krankenhaus, das kürzlich eröffnet und Bedarf an Personal hatte. Davon habe ich in Deutschland erfahren und bin dann auf eigene Faust losgereist.

Was hat Sie bewegt, jetzt in die Türkei zu fahren?

Seit dem ersten Beben vor zwei Wochen bin ich, wie viele Menschen – insbesondere alle mit türkischem Migrationshintergrund – sehr unruhig und will helfen. Übrigens auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Zunächst haben wir verschiedene Hilfsorganisationen angeschrieben, um vor Ort in feste Strukturen eingebunden zu sein und keine Wege zu verstopfen. Wir haben uns auch beim tür­kischen Gesundheitsministerium und bei der europäischen Katastrophenschutz­behörde gemeldet. Aber auf Anfragen von individuellen Ärzten konnte nirgends re­agiert werden. Als Lungenarzt habe ich meine Hilfe nicht in den Search-and-Rescue-Aktionen gesehen, sondern in dieser Phase, in der viele Menschen, die jetzt seit zwei Wochen in der Kälte leben, mit Infekten der Atemwege zu kämpfen haben. Nachdem ich gehört habe, dass diese Zahlen steigen, habe ich mich kurzerhand entschlossen, hierherzufahren, um ein paar Ta­ge auszuhelfen.

Haben Sie selbst Angehörige im Erd­bebengebiet?

Nein, zum Glück nicht. So kann ich zumindest ein bisschen professionelle Distanz bewahren, was in dieser emotionalen Ausnahmesituation ganz gut ist. Man muss auch sagen: Sobald man hier ist und mithelfen kann, ist die innere Unruhe etwas besänftigt, weil man etwas tun kann. Machtlos zu Hause in Deutschland zu sitzen ist anstrengender, als tatsächlich hier zu sein. So geht es zumindest mir.

Das Beben ist inzwischen mehr als zwei Wochen her, die Bergungsarbeiten größtenteils beendet. Was war Ihr erster Eindruck von der Situation?

Es sind unglaubliche Eindrücke, die auf mich einprasseln, die ich immer noch verarbeite. Die Situation ist immer noch akut, viele Menschen stehen immer noch unter Schock. Man merkt das im zwischenmenschlichen Gespräch, wenn die Re­aktionen der Menschen manchmal in­ad­äquat erscheinen, zum Beispiel ein Lachen an unpassender Stelle. Das gibt es häufig bei Menschen, die gerade einen Schock erleben. Es sind sehr eindrückliche Mo­mente, wenn man mit den Betroffenen spricht.

Wie ist die Situation in dem Feldkrankenhaus, in dem Sie tätig sind?

Dieses Feldkrankenhaus ist ein Musterbeispiel, was man aufbauen kann, wenn ge­nug nationale und internationale Hilfe zur Verfügung steht. Es ist nicht vom türkischen Staat, sondern aus privaten Händen organisiert. Ich war erstaunt über die große Aufopferung hier. Alle hier sind Freiwillige, alle versuchen Tag und Nacht et­was auf die Beine zu stellen, um die Menschen medizinisch zu versorgen. Die An­teilnahme ist groß, sowohl international als auch in der Bevölkerung.