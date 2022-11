Sechs Menschen an Bord : Weltkriegs-Flugzeuge stoßen bei Flugschau in Dallas zusammen

Bei einer Flugschau in Dallas sind am Samstag zwei Flugzeuge aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs in der Luft zusammengestoßen. „Zu diesem Zeitpunkt wissen wir nicht, wie viele Personen sich an Bord befanden“, teilte die US-Luftfahrtbehörde FAA mit. Reporter vor Ort sprachen von insgesamt sechs Besatzungsmitgliedern. Unklar war auch, ob die Insassen die Kollision der Flugzeuge vom Typ Boeing B-17 Flying Fortress und Bell P-63 Kingcobra überlebten.

Der Bürgermeister von Dallas, Eric Johnson, erklärte im Online-Dienst Twitter, Zuschauer oder andere Menschen am Boden seien nicht verletzt worden. In Onlinenetzwerken veröffentlichte Videos zeigten dramatische Szenen: Demnach schienen die Flugzeuge nach dem Zusammenstoß in mehrere Teile zu zerbrechen, bevor sie auf dem Boden aufschlugen. Nach dem Aufprall waren eine Explosion und eine enorme Rauchwolke zu sehen.

Der Flughafen Dallas Executive rund zehn Kilometer südlich der texanischen Metropole teilte auf Twitter mit, es habe einen „Vorfall“ während einer Flugschau mit Maschinen aus den 1940er Jahren gegeben. Die Feuerwehr war vor Ort, nähere Informationen lagen weiter nicht vor. Die FAA kündigte eine Untersuchung an.