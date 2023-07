Aktualisiert am

Brennender Frachter am neuen Ankerplatz angekommen

Der brennende Frachter ist nach einem riskanten Transport an seinem neuen vorläufigen Ankerplatz angelangt. Dieser soll sicherer und auch windgeschützter sein.

Luftaufnahme vom brennenden Autofrachter „Fremantle Highway“ in der Nordsee Bild: dpa

Der brennende Frachter ist nach einem riskanten Transport entlang der niederländischen Wattenmeerinseln an seinem neuen vorläufigen Ankerplatz angelangt. Das teilte die Wasserbehörde am Montag in Den Haag mit. Laut Behördenangaben wurde der Frachter „langsam und kontrolliert“ von zwei Schleppern gezogen. Der neue vorläufige Ankerplatz befindet sich etwa 16 Kilometer im Norden der Wattenmeerinsel Schiermonnikoog.

Der Transport wurde von Bergungsexperten begleitet. Auch ein Spezialschiff, das Öl räumen kann, war dabei. Bisher lag der Frachter im Norden der Insel Terschelling.

Das Unternehmen wurde als sehr riskant eingestuft, weil das Schiff mit rund 3800 Autos an Bord immer noch brennt. Entstehen Risse in den Stahlwänden, könnte Öl ausströmen. Es droht weiterhin eine Umweltverseuchung, sollte der Frachter auseinanderbrechen oder kentern.

Der neue Ankerplatz soll sicherer und auch windgeschützter sein. Dort soll der Frachter nach seiner Ankunft so lange bleiben, bis ein Hafen gefunden ist.