Seit Dienstagnacht brennt der Autofrachter vor der niederländischen Küste. Das Schiff könnte mehr Elektroautos an Bord haben als zunächst gedacht.

Der Frachter „Fremantle Highway“ brennt in der Nordsee nördlich von Ameland in den Niederlanden. Bild: dpa

Zwar ist die Gefahr noch lange nicht gebannt, aber die aktuellen Entwicklungen geben Grund zur Zuversicht: Das Feuer auf dem seit Dienstagnacht brennenden Autofrachter „Fremantle Highway“ hat nachgelassen, auch die Temperatur an Bord ist gesunken. Das teilte die niederländischen Küstenwache am Freitag mit. Das 200 Meter lange Schiff befinde sich etwa 17 Kilometer nördlich der Wattenmeerinsel Terschelling in stabiler Lage.

Mittels einer Notverbindung sei der Frachter mit einem Schlepper verbunden und könne in Position gehalten werden. Am Freitag sollte ein Flugzeug der Küstenwache Aufnahmen machen und die Temperatur an Bord kontrollieren. Experten des Bergungsunternehmens wollten einen Plan erstellen, um das Schiff abzuschleppen zu können.

Bisher ging man davon aus, dass 25 der 3783 Autos auf dem Frachter über einen elektrischen Antrieb verfügen. Die niederländische Nachrichtenagentur ANP meldete allerdings am Freitag, dass es sich sogar um 500 Elektroautos handeln könnte. Die Agentur beruft sich auf Angaben des Unternehmens K Line, das die „Fremantle Highway“ vom japanischen Reeder gechartert hat. Was das für die Löschung des Feuers bedeuten könnte, ist allerdings unklar.

Lithium-Ionen-Akkus brennen nur 20 Minuten

Zwar gibt es Hinweise darauf, dass das Feuer in der Batterie eines Elektroautos seinen Anfang nahm. Doch die genaue Ursache bleibt weiter unbekannt. Weil der Brand im Inneren des Schiffs abläuft, ist es für die Einsatzkräfte ein schwieriges Unterfangen, das Feuer zu kontrollieren. Bisher waren die Temperaturen zu hoch, um an Bord zu gehen. Laut Lars Tober von der Gesellschaft für Sicherheitstechnik und Schiffssicherheit Ostsee sind aber nicht allein die Lithium-Ionen-Akkus dafür verantwortlich, dass das Schiff noch Tage lang brennen könnte.

„Ein Lithium-Ionen-Akku brennt maximal 20 bis 30 Minuten", sagt Tober der F.A.Z. „Bei einer Kühlung dauert das vielleicht eine Stunde, aber diese wurde ja bei der Fremantle Highway gestoppt." Die Einsatzkräfte kühlen die Seitenwände nicht mehr, da zu viel Meerwasser ins Schiff gelangt sei. Dadurch könne der Frachter instabil werden und möglicherweise kentern, sagte eine Sprecherin der niederländischen Küstenwache.

Tober bestätigt Angaben des ADAC, wenn es darum geht, wie heftig ein Auto brennt. Demnach kommt es darauf an, wie viel Kunststoff verbaut ist und nicht, ob es sich um einen Verbrenner oder ein Elektroauto handelt. An sich ist die Brandwahrscheinlichkeit von Elektroautos nicht höher als jene von Verbrennern. Allerdings ist ihr Durchschnittsalter im Vergleich zu Diesel- oder Benzinautos geringer.

Batterien können sich abermals entzünden

Fehler in der Produktion oder Schäden durch Unfälle sind allerdings ein nicht auszuschließendes Risiko. Damit es erst gar nicht zu einem Brand kommt, ist es aus der Sicht von Tober wichtig, dass Lithium-Ionen-Akkus beim Transport nur zu etwa 30 Prozent aufgeladen sind. Was die Löschung eines Frachters mit Elektroautos allerdings verkompliziert, ist: Die Batterien sind wie bei der „Fremantle Highway“ oft nur schwer für die Einsatzkräfte zu erreichen. Und außerdem ist es möglich, dass sich die Batterien abermals entzünden, wenn sie eigentlich schon gelöscht wurden.

Wenn ein Autofrachter wie aktuell in der Nordsee brennt, dann besteht die wirkliche Gefahr aber nicht durch Elektroautos, sondern durch Schweröl, dass aus dem Schiffstank treten könnte. Dass es im Fall des Autofrachters vor der niederländischen Küste auch wirklich dazu kommt, hält Stefan Krüger, Professor am Institut für Entwerfen von Schiffen und Schiffssicherheit, derzeit für eher unwahrscheinlich. „Die Außenhaut des Schiffs scheint in Ordnung zu sein und die Lage relativ stabil“, sagt Krüger. Wahrscheinlich werden die Einsatzkräfte das Schiff einfach so lange brennen lassen, bis die Temperatur niedrig genug ist, um es abschleppen zu können, meint der Schifffahrtsfachmann.

Mehr noch: „Dass das Schiff im aktuellen Zustand sinkt, ist eher unwahrscheinlich. Vielmehr könnte es sein, dass es kentert“, sagt Krüger. Auch wenn der Frachter kentern sollte, sei das an sich noch nicht problematisch: „Bei einer Neigung von 70 Grad kann der Frachter einfach weiter vor sich her treiben und ausbrennen.“ Die Gefahr einer Umweltkatastrophe trete nur ein, wenn ein struktureller Schaden an der Außenhaut vorhanden sei oder das Schiff sinke. Danach sieht es Krüger zufolge aber aktuell nicht aus.

Das Feuer war in der Nacht zum Mittwoch auf dem Autodeck des unter der Flagge von Panama fahrenden Schiffes ausgebrochen. Es war unterwegs von Bremerhaven nach Singapur und lag zu dem Zeitpunkt etwa 30 Kilometer nördlich der Wattenmeerinsel Ameland. Die Besatzung war evakuiert worden. Dabei war ein Mensch ums Leben gekommen.