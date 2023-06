So werden Brände in Deutschlands Wäldern vermieden

Der Klimawandel macht sich in Deutschlands Wäldern stark bemerkbar: Immer häufiger brennt es im Frühjahr. Überall in Deutschland gilt eine hohe Warnstufe.

Nicht nur in der Region Quebec in Kanada brennt es, sondern auch in Deutschland: in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und auch im Taunus bei Frankfurt. Der Klimawandel macht sich in Deutschlands Wäldern stark bemerkbar. Winterdürren und längere Trockenperioden stellen schwierige Situationen für den Wald dar.

In der Waldbrandstatistik des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ist erkennbar, dass in Jahren, in denen es besonders trockene Phasen gab, deutlich größere Flächen in Wäldern brannten. 2019 und 2022 waren Extremjahre, in denen es sehr trocken war: Es brannten jeweils 2700 Hektar Wald, was 27 Quadratkilometern oder etwa 3781 Fußballfeldern entspricht. 2020 waren es nur 368 und 2021 148 Hektar. Die Frühjahrstrockenheit der letzten Jahre führte zu einer erhöhten Waldbrandgefahr im Frühling: Am häufigsten brennt es im April und Juni in Deutschlands Wäldern.

Ulrich Cimolino vom Deutschen Feuerwehrverband verweist auf die derzeit hohe Warnstufe zur Waldbrandgefahr: Diese liegt aktuell fast überall bei vier von fünf, teilweise hat sie schon die höchste Stufe erreicht. Auch wenn der Deutsche Wetterdienst für die nächsten Tage eine kurzfristige Verbesserung der Gefahrenlage prognostiziert, wird diese nicht anhalten, da für den Verlauf des Sommers eine längere Trockenphase erwartet wird.

Hauptursache von Waldbränden ist der Mensch

Florian Ritter von der Frankfurter Feuerwehr arbeitet in der Risikokommunikation und klärt über die digitalen Displays in Bahnhöfen über die aktuelle Waldbrandgefahr auf. Über diese Kanäle ruft die Feuerwehr die Menschen zur Vorsicht auf – denn die Hauptursache von Waldbränden geht auf menschliches Verhalten zurück, sei es Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Auch bei dem Feuer am Altkönig im Taunus vermutet die Polizei Brandstiftung als Ursache, allerdings ist das noch nicht abschließend geklärt.

Das Frankfurter Grünflächenamt weist auf die gestiegene Waldbrandgefahr durch das trockene Wetter in Kombination mit steigenden Temperaturen hin. Denn schon eine weggeworfene Zigarettenkippe oder das nicht vollständig abgelöschte Grillfeuer können Brände auslösen. Deshalb gilt im Wald vom 1. März bis 31. Oktober ein deutschlandweites Verbot von Rauchen und offenem Feuer. Auf den Grillplätzen sollte darauf geachtet werden, dass kein Funkenflug entsteht und das Feuer beim Verlassen des Platzes vollständig gelöscht wird. Auch das Auto kann einen Waldbrand auslösen: Durch heiße Fahrzeugteile können sich Laubstreu oder Gras entzünden – deshalb ist nur auf ausgewiesenen Waldparkplätzen zu parken.

Schließlich bitten die Förster alle Menschen darum, umsichtig zu handeln und Gefahrenquellen umgehend bei der Feuerwehr oder der nächsten Revierförsterei zu melden. Der Feuerwehrverband ruft die Bevölkerung dazu auf, die Feuerwehr unter 112 schon zu informieren, wenn der Verdacht auf einen Brand der Vegetation besteht. Dafür sollte eine möglichst genaue Orts- und Anfahrtsbeschreibung geliefert werden, bei der auch die GPS-Koordinaten aus dem Smartphone genutzt werden können. Falls notwendig, sollten die anrückenden Einheiten der Feuerwehr eingewiesen werden, damit der Brandherd schneller bekämpft werden kann. Wenn es ein Entstehungsbrand ist, kann dieser mithilfe von Wasser oder durch Ausstreichen mit einer Jacke oder einem Handtuch klein gehalten werden, wenn das noch gefahrlos möglich ist.

In der Kampagne der Frankfurter Feuerwehr werden die Regeln zur Verhütung von Waldbränden kurz und knapp zusammengefasst: „Nicht rauchen, nicht grillen, nur chillen“. Ritter sagt: „Wir lachen zwar ein wenig, aber in aller Professionalität ist es genau das.“