Waldbrände in den USA : In Kalifornien breitet sich das Oak Fire rasend schnell aus

Selbst die Löschflugzeuge konnten am Wochenende nichts gegen die Flammen ausrichten. Bei Temperaturen von etwa 35 Grad, niedriger Luftfeuchtigkeit und ungewöhnlich trockener Vegetation breitete sich das Oak Fire südwestlich des Yosemite-Nationalparks mit hoher Geschwindigkeit aus. Bis Montagmorgen meldete die kalifornische Behörde für Forstwesen und Brandschutz (Cal Fire) fast 65 Quadratkilometer verkohltes Terrain – bei einer Eindämmung des Feuers von null Prozent. Der Brand, der am Freitagnachmittag in der Nähe der Gemeinde Midpines etwa 70 Kilometer entfernt von Yosemite aus­gebrochen war, bedrohte fast 3000 Gebäude. Etwa 4000 Menschen mussten vor den Flammen flüchten. Einige Hundert Menschen verbrachten das Wochenende in einer Notunterkunft in der Mariposa-Grundschule.

Auch den Eheleuten Aubrey und Lynda Reynolds-Brown blieben nur wenige Minuten, um sich in Sicherheit zu bringen. „Das Feuer war plötzlich oberhalb unseres Hauses und kam sehr, sehr schnell den Hügel hinunter“, sagte Lynda Reynolds-Brown dem Sender KCRA. In der Notunterkunft wartete sie am Sonntag mit ihrem Ehemann Aubrey auf Nachrichten der Einsatzkräfte, ob ihr Haus in Lushmeadows an den Ausläufern der Sierra Nevada gerettet werden konnte.

Während mehr als 2000 Feuerwehr­leute im Brandgebiet mit Planierraupen Schneisen in die bewaldeten Hügel fuhren, um die Ausbreitung des Feuers durch Funkenflug zu bremsen, rief Gouverneur Gavin Newsom für den Bezirk Mariposa den Notstand aus. Bis Sonntag waren bereits etwa 15 Häuser niedergebrannt. Windböen hatten Funken bis zu eineinhalb Kilometer weit durch die Luft getragen. Im dritten Jahr der extremen Dürre in Kalifornien und nach jahrelangem Befall mit Borkenkäfern sprangen die Flammen im Nu von einem abgestorbenen Baum zum nächsten. Die dichten Rauchwolken zogen auch über den Yosemite-Nationalpark. Für die Region Yosemite Valley, mit Half Dome, El Capitan und den Wasserfällen Yosemite Falls bei Besuchern besonders beliebt, warnten die Behörden am Sonntag vor ungesunden Luftverhältnissen.

Der Nationalpark etwa 300 Kilometer östlich von San Francisco war schon in den vergangenen zwei Wochen durch das Washburn Fire bedroht worden. Da sich die Flammen in der Nähe der oft jahrtausendealten Mammutbäume im Süden Yosemites ausbreiteten, hatte die Einsatzkräfte zum Schutz der Bäume Berieselungsanlagen installiert. Obwohl der Brand fast 20 Quadratkilometer Hügelland verkohlte, konnten laut Feuerwehr alle der etwa 500 Mammutbäume (Sequoioideae) des Mariposa-Hains gerettet werden. Bis zum Wochenende wurde das Washburn Fire, nach dem Oak Fire der bislang zweitgrößte Brand des Jahres in Kalifornien, zu etwa 80 Prozent eingedämmt.

Bei beiden Feuern blieb die Ursache vorerst ungeklärt. Im Norden des Bundesstaats waren in den vergangenen Jahren mehrmals Brände durch defekte Strom­leitungen oder eine verspätete Unter­brechung der Energieversorgung bei ungünstigen Wetterbedingungen aus­gebrochen. Um Strafprozessen zu ent­gehen, hatte der Energieversorger Pacific Gas & Electric sich vor einigen Monaten zu Schadenersatzzahlungen in Höhe von 55 Millionen Dollar an verschiedene kalifornische Bezirke bereit erklärt.