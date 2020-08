In Kalifornien : Warum die Waldbrände so riesig werden konnten

Auslöser für die vielen Brände in Kalifornien war eine außergewöhnliche Reihe von starken Gewittern in der vergangenen Woche. Bei der Brandbekämpfung gibt es jetzt ein großes Problem.

Die Busch- und Waldbrände in Kalifornien sind noch immer außer Kontrolle. In der vergangenen Woche sind vor allem im Großraum San Francisco mehr als 4500 Quadratkilometer Land verbrannt. Sechs Personen kamen ums Leben, fast 1000 Gebäude wurden zerstört. Um die insgesamt fast 600 Brände im nördlichen Teil des Bundesstaates zu bekämpfen, fehlt es an Einsatzkräften. Selbst aus Kanada und Australien wurde inzwischen Verstärkung angefordert. Der amerikanische Präsident Donald Trump erklärte am Sonntag die betroffene Region zum Krisengebiet und machte damit den Weg frei für Katastrophenhilfe aus Washington. Trump lobte ausdrücklich die Zusammenarbeit mit dem kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom, einem Demokraten und Kritiker des republikanischen Präsidenten.

Obwohl 96 Prozent aller direkt dem Bundesstaat unterstehenden Feuerwehreinheiten mit insgesamt 13.700 Feuerwehrleuten im Einsatz sind, gibt es im bevölkerungsreichsten amerikanischen Staat in diesem Jahr nicht genug Personal zur Brandbekämpfung. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 waren mehr als 5000 Feuerwehrleute allein im Landkreis Mendocino im Einsatz, um den bisher größten Waldbrand in der Geschichte Kaliforniens zu bekämpfen. Nordöstlich von San Francisco bekämpfen zurzeit hingegen lediglich 1800 Feuerwehrleute den zweitgrößten Brand Kaliforniens. Dieser als „LNU Complex“ bezeichnete Busch- und Waldbrand, der aus mehr als 20 einzelnen Bränden besteht, hat in der vergangenen Woche 870 Gebäude vor allem im Weinanbaugebiet Napa Valley zerstört und in den Landkreisen Napa, Sonoma und Solano bisher eine Fläche von 1400 Quadratkilometern verbrannt.

Auch südöstlich von San Francisco lodert ein Großbrand. Der ebenfalls aus mehr als 20 einzelnen Bränden bestehende „SCU Complex“ ist inzwischen der drittgrößte Brand in Kalifornien und hat in den Landkreisen östlich des Silicon Valley schon mindestens 1300 Quadratkilometer Fläche verbrannt und mehr als 300 Gebäude zerstört. Auch in einem der größten zusammenhängenden Forste von Mammutbäumen, dem Big Basin südlich von San Francisco, wütet ein bis zur Pazifikküste reichender Brand. Von ihm ist inzwischen auch die Küstenstadt Santa Cruz bedroht. Die Häuser Tausender Einwohner und das Universitätgelände am Rande der Stadt mussten evakuiert werden.

Der Niederschlag verdampft

Auslöser für die vielen Brände war eine für Kalifornien außergewöhnliche Reihe von starken Gewittern in der vergangenen Woche. Sensoren haben mehr als 12.000 Blitze gezählt, die in Häuser, Bäume oder in den Boden einschlugen. Sie entfachten in dem zu dieser Jahreszeit verdorrten Bewuchs mehr als 580 Buschbrände. Um jeden dieser Brände im frühen Stadium zu bekämpfen, fehlten die Einsatzkräfte. So konnten sich die Brände zu kaum noch beherrschbaren Brandkomplexen verbinden.

Das Besondere an den Gewittern war nicht nur ihre Heftigkeit. Die meisten von ihnen brachten kaum nennenswerten Niederschlag. Obwohl die Ausläufer einiger tropischer Wirbelstürme über dem Ostpazifik große Mengen warmer und feuchter Luft nach Kalifornien brachten, blieben die für Gewitter üblichen schweren Regen- und Hagelfälle aus. Die tropische Luft mischte sich zwar mit der stagnierenden trockenen und heißen Luft über dem Bundesstaat. Dabei bildeten sich auch die typischen Gewitterwolken, aus denen die Blitze schlugen.

Der Niederschlag verdampfte meist aber auf dem Weg zum Erdboden, und die wenigen Tropfen, die dennoch fielen, reichten nicht aus, die entfachten Feuer zu löschen. Eine für die Nacht zum Montag vorhergesagte weitere Welle von Gewittern erreichte Kalifornien nur am Rande und entlud sich weitgehend über dem Pazifik. Dennoch löste Blitzschlag mindestens einen neuen Brand in einem weitgehend unbewohnten Gebiet südlich von San Francisco aus.

Der Großraum Los Angeles in Südkalifornien blieb im Gegensatz zum Norden des Bundesstaates bislang weitgehend von großen Flächenbränden verschont. Etwa 1400 Feuerwehrleute haben das sogenannte „Lake Fire“ nördlich der Metropole etwa zur Hälfte unter Kontrolle. Ein kleinerer Buschbrand, der fast zwei Wochen lang im Landkreis Riverside östlich von Los Angeles loderte, ist fast vollständig gelöscht.