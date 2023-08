Waldbrände in Griechenland : Klimawandel, Brandstifter und Propaganda

Am Klimawandel ist die Regierung nicht schuld, an der Unterfinanzierung der Feuerwehr schon, sagt Griechenlands Opposition. Oder sind Brandstifter am Werk?

Für einen Rückblick ist es noch zu früh, die Brände dieses Sommers sind noch nicht gelöscht, doch eines ist schon zum Ende des letzten vollen Sommermonats sicher: Die Waldbrände des Jahres 2023 waren besonders verheerend für Griechenland. Mehr als 128.000 Hektar Land, fast ein Prozent der Fläche, wurden bisher, Stand Ende vergangener Woche, verbrannt oder von Feuern beschädigt – mehr als in jedem anderen Mittelmeeranrainerstaat. Laut ­Janez Lenarčič, dem EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, handelte es sich bei einem Feuer im Nordosten Griechenlands nahe der Grenze zur ­Türkei sogar um den größten Waldbrand, der jemals in der EU registriert wurde.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



Allerdings waren die Brände, Stand ­Ende August, nicht zuletzt dank ­besserer Frühwarnsysteme für Menschen nicht die tödlichsten in der jüngeren ­griechischen Geschichte. Bei den großen Bränden 2007, als insgesamt auch mehr Fläche abbrannte, hatten gut 80 Personen ihr Leben ver­loren, 2018 waren es sogar 100. In diesem Jahr fielen bisher etwa zwei Dutzend den Bränden zum Opfer, unter ihnen 18 Männer, die mutmaßlich als irreguläre Migranten aus der Türkei nach Griechenland gekommen waren und in einem Wald im äußersten Nordosten des Landes von den Flammen eingeschlossen wurden. Niemand hat die Männer als vermisst gemeldet. In Griechenland wurde eine Telefonleitung freigeschaltet, unter der auf Arabisch, Paschtu, Türkisch sowie in Urdu Informationen zu den Toten abgefragt werden können.

Regierung in der Kritik

Die Regierung des seit 2019 regierenden Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis steht derweil in der Kritik. Hitze, ­heftige Böen und die Klimakrise kann ihr niemand anlasten, doch behauptet die Opposition, die Regierung benutze die Wetterbedingungen vor allem als „Alibi“, um davon abzulenken, dass Teile der Feuerwehren unterfinanziert und unterbesetzt seien. Aus dem oppositionellen „Bündnis der radikalen Linken“ hieß es, 3600 Stellen seien unbesetzt, EU-Mittel zur besseren Vorsorge seien kaum abgerufen worden. Im Kabinett von Mitsotakis hat man sich dagegen darauf verlegt, außer bei ­höherer Gewalt auch bei Brandstiftern die Schuld zu suchen. Ein Regierungssprecher teilte mit, bisher seien dieses Jahr 118 Personen wegen Fahrlässigkeit und 24 wegen vorsätzlicher Brandstiftung verhaftet worden.

So wurden auf Euböa sowie in der Stadt Larissa in Thessalien zwei Männer festgenommen, denen vorgeworfen wird, absichtlich die ausgetrocknete Vegetation in Brand gesetzt zu haben. Einer der beiden soll geständig sein, schon im Juli und August vier Feuer gelegt zu haben. Auf ­Kefalonia hat ein 42 Jahre alter freiwilliger Feuerwehrmann laut Medienberichten gestanden, in den vergangenen Jahren mehrfach absichtlich Brände gelegt zu haben. Der Verband griechischer Feuerwehren rief die Justiz zu einer „exemplarischen Bestrafung“ des Angeklagten auf, sollte er tatsächlich für schuldig befunden werden.