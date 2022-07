Waldbrände in Frankreich : „Solche Wälder wird es zu Lebzeiten nicht mehr geben“

Ein Bild der Verwüstung, so weit das Auge reicht. Schwarze, verkohlte Baumstümpfe, mit Asche bedeckter Sandboden und Feuerwehrleute, die ihre Schläuche auf die letzten rauchenden Stellen richten: die Fernsehbilder aus der Brandregion südlich von Bordeaux haben viele Franzosen schockiert, zumal Feuerwehrleute in der Nähe von Montpellier schon wieder gegen einen neuen Großbrand ankämpfen, dem bereits 1000 Hektar zum Opfer gefallen sind. Die maritimen Pinienwälder an der Atlantikküste, von Urlaubern für Rad- und Wandertouren geschätzt, haben sich auf mehr als 20.000 Hektar in postapokalyptische Landschaften verwandelt. „Es sieht ein wenig wie auf dem Mond aus“, sagte Sébastien Lamoureux, der Kommandant der aus einem benachbarten Departement herbeigeorderten Feuerwehreinheit. Es handele sich um eine ökologische Katastrophe. „Nicht nur die Bäume sind verbrannt. Das gesamte Ökosystem mit Flora und Fauna ist zerstört. Es gibt auf Hunderten von Hekt­ar kein Leben mehr“, sagte Lamoureux der Zeitung „L’Opinion“.

Präsident Emmanuel Macron hat einen großen Aufforstungsplan angekündigt. „Wir werden alle Bäume neu pflanzen“, sagte er. Ähnlich wie nach dem Brand der Kathedrale Notre-Dame de Paris versuchte er seine Landsleute angesichts des Verlustes zu be­ruhigen. Er versprach, dass die Wälder bald noch schöner sein würden. Der Präsident der staatlichen Waldbehörde Office national des forêts (ONF), Jean-Yves Caullet, warnte vor Ungeduld. „Die Böden sind voller giftiger Substanzen durch die Brände. Wir müssen mindestens eine komplette Saison abwarten, vermutlich bis nächstes Jahr“, sagte Caullet im „Parisien“. Neue Bäume zu pflanzen sei nicht die einzige Lösung. Es gehe darum, eine kohärente Strategie zu entwickeln, wie angesichts der extremen Wetterlagen und der Klimaerwärmung die Waldbrandgefahr gemindert werden könne. Es werde dauern, bis der im Brand zerstörte Wald nachgewachsen sei. „Zu unseren Lebzeiten werden wir solche Wälder nicht mehr sehen. Vielleicht unsere Kinder“, sagte der oberste Waldhüter. 75 Prozent des Waldes seien in privater Hand. Sehr viele kleine Waldbesitzer kümmerten sich nicht um die Pflege ihres Waldes. Die Feuerwehrwege seien oft zugewachsen, im Unterholz sammelten sich leicht brennbare vertrocknete Äste und Piniennadeln. „Das trägt zur Brandgefahr bei.“ Künftig gelte es, die Waldgebiete bei Trockenheit und Hitze besser zu überwachen und Drohnen einzusetzen.

Viele bedrohte Arten betroffen

Die Kosten für die Aufforstung schätzte der ONF-Präsident auf mehr als 105 Millionen Euro. In dem von der staatlichen Waldbehörde ONF verwalteten Waldgebiet war kurz vor dem verheerenden Brand eine Artenzählung abgeschlossen worden. Die Naturlandschaft zwischen dem Atlantischen Ozean und dem See von Cazaux war der Lebensraum für die größten europäischen Echsen, die Perleidechsen, die in Frankreich vom Aussterben bedroht sind. Das Gebiet beherbergte auch eine der größten Fledermausarten, die Großen Abendsegler, sowie seltene Sandkröten und -vögel. „Reptilien und junge Vögel haben sich vermutlich nicht vor den Flammen retten können“, sagte Paul Tourneur, der die Artenzählung für das ONF vorgenommen hatte.

Am Becken von Arcachon nahe der Wanderdüne von Pilat haben die Flammen 7000 Hektar Wald vernichtet, darunter auch ein Waldgebiet mit vielen Jahrhundertbäumen, dessen Besitzverhältnisse auf eine aus dem 15. Jahrhundert stammende juristische Regelung zurückgingen. Im Süden von Bordeaux, nahe Landiras, sind 13.600 Hektar Pinienwälder verbrannt. Die Ermittler gehen im Fall von Landiras von Brandstiftung aus. Ein verdächtiger Mann war vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen worden. Das Feuer am Becken von Arcachon geht nach Aussagen von Premierministerin Elisabeth Borne auf ein Elektrofahrzeug zurück. „Der Brand in der Gironde stammt von einem Elektroauto, das in Brand geraten ist“, sagte die Premierministerin im Fernsehsender BFM-TV. Die Nachrichtenagentur AFP hat die Brandursache angezweifelt. Unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in Bordeaux teilte die AFP mit, es handele sich um einen Lieferwagen mit Brennstoffmotor, mutmaßlich ein Ford Transit, der auf einem Waldweg in Brand geraten sei. Fotografen filmten auf der Piste 214 genannten Waldstrecke das verbrannte Wrack eines Lieferwagens.

Fake News zur Brandursache im Umlauf

Die widersprüchlichen Aussagen haben eine Debatte über die Gefährlichkeit der Elektromotoren herbeigeführt. Sie wird auch dadurch angeheizt, dass am Dienstagmorgen von Neuem ein Elektrobus der städtischen Verkehrsbetriebe in Paris in Brand geraten ist. Über die Brandursache in Landiras sind Fake News im Umlauf. In den sozialen Medien wird behauptet, es handele sich um eine beabsichtigte Brandrodung, um Platz für den geplanten größten Solarpark Europas zu machen. Tatsächlich planen die Energieunternehmen Engie und Neoen in Saucats im Süden der Gironde eine Freiflächenanlage sowie einen Batteriespeicher und eine Elektrolyseanlage. 1000 Hektar Pinienwald sollen dafür abgeholzt werden. Doch das vorgesehene Gelände liegt etwa 20 Kilometer vom Brandgebiet entfernt.

Alle in Sicherheit gebrachten mehr als 30.000 Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren. 25 Feuerwehrleute wurden während des Einsatzes leicht verletzt. Die Präfektin der Gironde, Fabienne Buccio, lobte den unermüdlichen Einsatz der Feuerwehrleute. „2800 Häuser waren direkt von den Flammen bedroht, keines ist beschädigt worden.“ Annähernd 3000 Feuerwehrleute waren eingesetzt worden. Die Überwachung gehe weiter, kündigte die Präfektin an. Es sei zu befürchten, dass das Feuer unter dem Boden weiter schwele und sich unterirdisch ausbreite und die Brandschneisen überschreite.