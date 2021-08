Großflächige Waldbrände : Nur bedingt Entwarnung in der Türkei

Obgleich ein Großteil der Waldbrände in der Türkei inzwischen unter Kontrolle gebracht werden konnte, spitzt sich die Lage in einigen Orten wieder zu. Das Feuer wird indes zu einem Politikum.

Am siebten Tag der verheerenden Waldbrände in der Türkei haben die türkischen Streitkräfte am Dienstag 400 Soldaten, vier Armeehubschrauber und Löschgerät in besonders von den Waldbränden betroffene Regionen geschickt, um die 5200 zivilen Einsatzkräfte zu unterstützen. Nach Angaben des Ministeriums für Landwirtschaft und Forsten sind von den 150 Waldbränden zwar 137 unter Kontrolle und zumeist gelöscht. An einigen Orten spitzt sich die Lage jedoch weiter zu. So hat der Bürgermeister der nahe Bodrum gelegenen Stadt Milas, Muhammet Tokat, über Twitter alarmiert verbreitet, die Feuersbrunst nähere sich rasant der Stadt und auf ein Kraftwerk zu.

Bislang sind aufgrund der Waldbrände acht Personen getötet worden. Nach Angaben der Regierung in Ankara wurden mindestens 950 Quadratkilometer Fläche Opfer der Flammen, das entspricht der Größe Berlins. Nachdem in der Türkei die Kritik an der Regierung gewachsen war, nicht um Hilfe von der Europäischen Union (EU) gebeten zu haben, forderte sie diese am Sonntag an. Zu Wochenbeginn trafen drei Löschflugzeuge aus Kroatien und Spanien ein. Der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Janez Lenarčič, sagte, die EU stehe „in dieser sehr schwierigen Zeit an der Seite der Türkei“. Weiteres Löschgerät kam aus Russland, der Ukraine, Aserbaidschan und Iran.

Ein von Asche überzogener grauer Friedhof

Vor der Mittelmeerküste sind weiterhin Schiffe für den Fall im Einsatz, dass Evakuierungen erforderlich werden sollten. Am Wochenende waren so in Bodrum mehr als 1100 Personen in Sicherheit gebracht worden, weil die Straßen nicht mehr befahrbar waren. Ein Reporter der Zeitung Hürriyet schrieb, das Gehen durch die eingeäscherten Landschaften erinnere ihn an die Bilder aus Hiroshima. Was einst grüne Natur war, sei nun ein von Asche überzogener grauer Friedhof.

Die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan steht in der Kritik, weil die Löschflugzeuge des Landes wegen mangelnder Wartung nicht mehr einsatzfähig waren. Empörung hat in den sozialen Medien ausgelöst, dass Erdogan während eines Besuchs in Marmaris den Einwohnern lediglich Teebeutel zugeworfen hat. Unter dem Hashtag #TürkiyeYaniyor (die Türkei brennt) läuft seit den ersten Tagen eine große landesweite Hilfskampagne für die betroffenen Regionen. Unterdessen hat ein führender, regierungsnaher Journalist der oppositionellen CHP vorgeworfen, in einer „sehr schmutzigen Allianz“ für die Waldbrände verantwortlich zu sein. Oppositionsführer Kemal Kiliçdaroglu sei ein „nationales Sicherheitsrisiko“. Der erstattete daraufhin Anzeige.