Waldbrände in Spanien : 4200 Menschen auf La Palma in Sicherheit gebracht

Auf der Kanareninsel La Palma ist am Wochenende in Spanien der größte Waldbrand dieses Sommers ausgebrochen. Fast 5000 Hektar Land wurden im äußersten Westen der Insel schon Opfer der Flammen, mehr als ein Dutzend Häuser wurden zerstört.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Etwa 4200 Menschen wurden nach Behördenangaben aus der Stadt Tijarafe und dem Gebiet der Gemeinde Puntagorda, wo der Brand ausbrach, vorsorglich in Sicherheit gebracht. Viele verbrachten die Nacht in Notunterkünften, die in Los Llanos de Aridane und Tazacorte eingerichtet wurden.

„Das Feuer breitet sich sehr schnell aus“, sagte der neue kanarische Regionalpräsident Fernando Clavijo, der am Wochenende ins Brandgebiet reiste. Es sei zeitweise außer Kontrolle geraten. Die heißen Witterungsbedingungen und die wechselnden Windböen erschwerten die Löscharbeiten.

Hunderte Feuerwehrleute und elf Löschflugzeuge waren am Sonntag im Einsatz. Ihnen gelang es in der Nacht zum Sonntag, das Feuer entlang der Landstraße Straße LP-1 einzudämmen. Es besteht jedoch die Sorge, dass es sich in Richtung des Nationalparks Caldera de Taburiente ausbreiten könnte. Die Insel leidet noch stark unter den Folgen des Vulkanausbruches vor eineinhalb Jahren. Im Westen wurden damals 1600 Gebäude zerstört und 1200 Hektar Land.

Im Vergleich zum Sommer des vergangenen Jahres blieb Spanien bisher von einer neuen Welle von Waldbränden verschont. Nach mehrtägiger Hitzephase zu Beginn der vergangenen Woche mit Temperaturen von mehr als 44 Grad wird es in den nächsten Tagen wieder heißer.