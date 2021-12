Kanarische Insel : Vulkanausbruch auf La Palma nach 96 Tagen für beendet erklärt

Das schönste Geschenk kam für viele Menschen auf La Palma am ersten Weihnachtsfeiertag. Nach 96 Tagen ist der Vulkanausbruch offiziell für beendet erklärt worden. Seit zehn Tagen hatte der bis heute namenlose Vulkan schon weder Asche noch Lava gespuckt. Doch viele blieben skeptisch und die Behörden warteten sicherheitshalber noch, um das Ende zu verkünden. Am 19. September hatten die Eruptionen an der Westflanke der Cumbre Vieja begonnen; es war einer der längsten und verheerendsten Ausbrüche seit Jahrhunderten.

Die Stille bedeutet jedoch noch nicht, dass jetzt alles vorbei ist: Weiterhin können schädliche Gase austreten, die Lava muss erst abkühlen. Es wird daher eine Weile dauern, bis alle Einwohner in die bisherige Sperrzone zurückkehren dürfen. Die Oberflächentemperatur der erstarrten Lavaströme liegt nach Angaben von Experten zum Teil immer noch bei etwa 40 Grad Celsius, in der Tiefe kann sie noch bis zu 300 Grad betragen. Der Vulkan hat 160 Millionen Kubikmeter Lava und Asche ausgestoßen.

Vielen Einwohnern, deren Häuser die Lava nicht verschlungen hat, machen nun die riesigen Aschenberge zu schaffen. Ihr Gewicht droht, die Dächer zum Einsturz zu bringen – besonders, wenn die Asche durch Regenfälle noch schwerer wird. Mehrere Hundert Soldaten sind weiterhin im Räumeinsatz. Die Lava hat auch mehr als 70 Kilometer Straßen und 370 Hektar Bananenplantagen unter sich begraben, die außer dem Tourismus die wichtigste Einnahmequelle für viele Familien sind. In den vergangenen drei Monaten verschlangen die Lavamassen nach Angaben des Katasteramtes 1218 Hektar und zerstörten mehr als 1600 Gebäude, 1300 davon waren Wohnhäuser.

Mehr als 2300 Menschen verloren das Dach über dem Kopf. Zeitweise mussten mehr als 7000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Die kanarische Regionalregierung schätzt die Schäden auf rund 900 Millionen Euro. König Felipe VI. rief gleich zu Beginn seiner Weihnachtsansprache die Spanier dazu auf, die Menschen auf der Insel nicht zu vergessen. „Unser Herz und unsere Gedanken sind bei Euch“, sagte er und versicherte, dass sie sich darauf verlassen könnten, dass der Staat ihnen beistehen werde, um ihr Leben und ihre Wirtschaft wiederaufzubauen. Die Regierung hat ein Hilfsprogramm in Höhe von insgesamt etwa 400 Millionen Euro aufgelegt. Vergeblich hatten viele auf der Insel und dem spanischen Festland darauf gehofft, dass ihnen der Tag des Ausbruchs Glück bringen würde. In der Weihnachtslotterie waren die Lose mit dem Datum des Schicksalstags bald ausverkauft. Aber am Mittwoch wurde es dann nicht gezogen.