Auf indonesischer Insel Java : Vulkan Semeru beruhigt sich nach gewaltiger Eruption

Einwohner verschaffen sich am Montag einen Eindruck von dem Gebiet, dass unter Vulkanasche vergraben wurde. Im Hintergrund raucht der Semeru. Bild: EPA

Nachdem eine kilometerhohe Aschewolke am Sonntag in den Himmel verdunkelt hatte, war der indonesische Vulkan Semeru am Montag wieder deutlich sichtbar. Die letzte größere Eruption hatte sich vor genau einem Jahr ereignet.