Das Grollen des legendären indonesischen „Feuerbergs“ soll am Samstag kilometerweit zu hören gewesen sein. Der Merapi im Herzen der dicht besiedelten Insel Java war gegen Mittag um 12.12 Uhr wieder ausgebrochen.

Die ausgespiene Asche wurde etwa 3000 Meter hoch in die Luft geschleudert. Eine Lawine aus Gestein, Asche und Lava rollte vom Gipfel aus rund eineinhalb Kilometer weit hinab, wie die indonesische Behörde für Katastrophenschutz berichtete.

Bisher keine Verletzten oder Toten

Tote und Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet. Meh­rere Dörfer waren danach von einer ­dünnen Schicht aus Vulkanstaub bedeckt. Der Großteil der Asche sei aber fortgeweht worden. Mehr als 250 Dorfbewohner aus der Umgebung hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

Sie wurden in temporäre Unterkünfte gebracht. Ihnen wurde empfohlen, sich in einer Entfernung von mindestens sieben Kilometern zum Krater des Bergs aufzuhalten. Schon seit November vergangenen Jahres hatte an dem Berg, der einer von rund 130 aktiven Vulkanen in Indonesien ist, die zweithöchste Warnstufe geherrscht.

Der Verkehr am nahe gelegenen Flughafen Yogyakarta und an der bei Touristen beliebten Tempelanlage Borobudur war den Behörden zufolge durch den Ausbruch nicht beeinträchtigt. Yogyakarta liegt nur etwa 32 Kilometer von dem 2911 Meter hohen Vulkan entfernt. Einer von dessen schwersten Ausbrüchen ist auf das Jahr 1006 datiert, als eine Aschewolke große Teile Zentraljavas eingehüllt haben soll.

Im Jahr 1930 waren am Merapi etwa 1300 Menschen infolge eines Ausbruchs gestorben. Bei der bisher letzten schweren Eruption waren im Jahr 2010 mehr als 340 Menschen ums Leben gekommen. Zehntausende Menschen hatten die Flucht ergriffen.

Da Indonesien am pazifischen Feuerring liegt, erlebt das Land häufig Vulkanausbrüche und Erdbeben. Im Dezember war ebenfalls auf Java der Vulkan Semeru ausgebrochen. Im Januar und Februar waren mehrere Erdbeben aus Indonesien gemeldet worden.