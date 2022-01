60 Zentimeter hohe Flutwellen : Unterwasser-Vulkan im Inselstaat Tonga löst Tsunami im Südpazifik aus

Ein Vulkanausbruch im südpazifischen Inselstaat Tonga hat dem amerikanischen Tsunami-Warnzentrum zufolge in der Region einen Tsunami ausgelöst. Es seien Flutwellen mit einer Höhe von rund 60 Zentimetern gemessen worden, teilte die Behörde am Samstag mit. Auch für das US-Außengebiet Amerikanisch-Samoa bestehe die Gefahr von Flutwellen und gefährlichen Meeresströmungen entlang der Strände und der Häfen. Tiefer gelegene Küstengebiete könnten überflutet werden, hieß es weiter.

Die Menschen wurden aufgefordert, die Strände zu verlassen. Informationen über Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor.

Wegen des Ausbruchs hatten die Behörden bereits einen Tag zuvor eine Tsunami-Warnung verhängt. Der Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai habe am Freitag Asche, Dampf und Gas bis zu 20 Kilometer in die Luft geschleudert, teilte die Geologiebehörde von Tonga (TGS) mit. Die Menschen wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben und draußen Masken zu tragen. Für Fidschi, Samoa und Neuseeland gab es keine Tsunami-Warnung. Laut der Nachrichtenseite Matangi Tonga wurden alle Flüge in Tonga gestrichen.

Der Vulkan ist seit 2009 immer wieder aktiv. Jedoch war die jüngste Eruption laut TGS sieben Mal stärker als der vorherige Ausbruch. Der Vulkan liegt etwa 30 Kilometer südöstlich der zu Tonga gehörenden Insel Fonuafo'ou (auch als Falcon Island bekannt). Mehrere Satelliten filmten die Explosion am Samstag.