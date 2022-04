Vor der Küste Hokkaidos : Touristen-Boot mit 26 Personen gesunken

Vor der Küste der japanischen Insel ist ein Boot mit 26 Menschen an Bord in Not geraten. Auch nach sieben Stunden Suche konnten die Behörden keine Überlebenden finden.

Vor der Küste Japans ist ein Touristen-Boot mit 26 Menschen an Bord gesunken. Man suche nun schon seit sieben Stunden nach Überlebenden, hätte bislang aber keinen Erfolg gehabt, teilte Japans Küstenwache am Samstag mit. An Bord des Schiffes sollen auch zwei Kinder gewesen sein.

Wie die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet, setzte die zwei-köpfige Crew des Schiffes am frühen Nachmittag einen Notruf ab: Der Bug des Boots sei geflutet, es habe sich bereits um etwa 30 Grad zur Seite geneigt und beginne zu sinken. Seitdem konnte kein Kontakt mehr zu dem Schiff hergestellt werden.

Das Touristen-Boot war an der Westküste der japanischen Insel Hokkaido unterwegs, als es in Not geriet. Lokale Fischer berichteten, dass gegen Mittag ein starker Wind in der Region geblasen habe und sie hohe Wellen beobachtet hätten. Deswegen seien viele Fischerboote vorzeitig in ihre Häfen zurück gekehrt. Seitdem wurde mit sechs Polizei-Booten und vier Hubschraubern nach den vermissten Personen gesucht.