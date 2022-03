39 Sektenmitglieder gestorben : Vor 25 Jahren: der „Himmelspforten-Suizid“

Sie wollten als „unsterbliche Außerirdische“ in den Himmel aufsteigen: Vor 25 Jahren nahmen sich in den USA 39 Anhänger der Sekte „Himmelspforte“ das Leben. Die Website der Himmelspförtner wird bis heute weiterbetrieben.

Zumindest nach den Lehren der Sekte „Heaven’s Gate“ war der bislang größte Massensuizid auf amerikanischem Boden keine Selbsttötung, sondern nur eine Reise zum „Next Level“. Als die Ermittler des Sheriffbüros im kalifornischen Bezirk San Diego vor 25 Jahren zu einem Anwesen an der Colina Norte im Vorort Rancho Santa Fe kamen, fiel ihnen der Verwesungsgeruch auf. Im Haus bot sich ihnen ein bizarres Bild. In den Schlafzimmern 39 Leichen: sorgsam zugedeckt, in identischen schwarzen Outfits, schwarz-weißen Sportschuhen und lila­farbenem Tuch über dem Gesicht. An den Handgelenken trugen die 21 Frauen und 18 Männer Armbänder mit der Aufschrift „Auswärtsteam der Himmelspforte“. In den Tagen vor dem 26. März 1997 hatte der Anführer der Sekte, der frühere Soldat und Prediger Marshall Herff Apple­white, ein selbst gedrehtes Video mit einem Abschiedsgruß verschickt. „Wir haben unsere Vehikel verlassen“, ließ der 65 Jahre alte Texaner wissen.

Wie die Obduktion ergab, hatten Applewhite und seine Anhänger sich mit dem Schlafmittel Phenobarbital, vermischt mit Pudding und Apfelmus, das Leben genommen, um ohne ihren Körper („Vehicle“) als unsterbliche Außerirdische in den Himmel aufzusteigen – an Bord eines Ufos nach Vorbild der Fernsehserie „Raumschiff Enterprise“.

Fans der Serie „Raumschiff Enterprise“

Mehr als 20 Jahre lang hatte Apple­white auf diesen Tag hin­gearbeitet. Der Pfarrerssohn, der 1971 versuchte, sich in einem Krankenhaus von seiner Homosexualität „heilen“ zu lassen, traf dort die Krankenschwester Bonnie Lu Nettles. Mit ihr entwarf er in den für experimentelle Lebensformen offenen Siebziger­jahren die Lehre der „Human Individual Metamorphosis“ (HIM). Die Mischung aus Bibelstudien, Science-Fiction und Millenarismus sollte Applewhite („Do“), Nettles („Ti“) und ihre Jünger auf die Öffnung der Himmelspforte vor­bereiten.

Mit einigen Dutzend Anhängern zog das Paar jahrelang durch die Vereinigten Staaten, schlief in Zelten und hielt sich durch Betteln über Wasser. Die Regeln der „Heaven’s Gate“ waren so einfach wie asketisch: Sie verboten Sex und Drogen; einige männliche Mitglieder, unter ihnen Applewhite, ließen sich freiwillig kastrieren. Der Sekten­führer verstand sich als Jesu Nachfolger, Nettles, die 1985 an Krebs starb, als Trägerin des Göttlichen. Als eine der ersten Sekten des Internetzeitalters ließen Applewhite und seine Jünger per Video auch Nichtgläubige an ihren Theorien teil­haben. Als Fans der Serie „Raumschiff Enterprise“ und von Filmen wie „Unheimliche Begegnung der dritten Art“ orientierten sie sich immer wieder an fiktiven Vorbildern.

Auch 25 Jahre nach dem Massensuizid ist „Heaven’s Gate“ noch nicht erloschen. Die „Kultur der Ver­schwörung“ mit Gläubigen auf der einen Seite und einer feindlichen Welt auf der anderen, die der Historiker Michael Barkun in Applewhites Lehren sieht, scheint viele weiter zu faszinieren. Auch die Website der Himmelspförtner wird weiterbetrieben – mit dem Hinweis, dass man Suizide ablehne. Das Raumschiff zur nächsten Ebene, heißt es dort, sei nur mit dem „physischen ­Körper“ erreichbar.