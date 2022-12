Unglück im Skigebiet Arlberg : Von der Lawine erfasst

Am Sonntagnachmittag geht am Trittkopf in Zürs eine Lawine ab und erfasst mehrere Skifahrer. Zufällig hält ein anderer Skifahrer das Unglück in einem Video fest. Mehr als 200 Retter helfen, die Verschütteten zu bergen.

Ein Lawinenabgang am ersten Weihnachtsfeiertag im Skigebiet von Zürs am Arlberg in Österreich ist weitgehend glimpflich ausgegangen. Die Hoffnung auf ein „Weihnachtswunder“, die der Vorarlberger Sicherheitslandesrat Christian Gantner (ÖVP) noch am Unglückstag geäußert hatte, hat sich erfüllt.

Vier Wintersportler wurden verletzt, darunter ein teilverschütteter Mann, der aufgrund seiner schweren Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck geflogen wurde. Sein Zustand soll Berichten zufolge nicht kritisch sein. Ein weiterer Skifahrer soll in die Klinik nach Bludenz gebracht worden sein. Die anderen beteiligten Wintersportler fuhren teils selbständig ins Tal ab.

Die Lawine war gegen 15 Uhr am Trittkopf (2720 Meter) abgegangen. Die darunter liegende Piste wurde laut Polizei auf einer Länge von 500 bis 600 Metern teilweise verschüttet. Zufällig hatte ein Skifahrer die Lawine gefilmt. Zu sehen ist, wie sie die Skifahrer in rasender Geschwindigkeit erfasst. Aufgrund des Videos war zunächst von zehn Verschütteten ausgegangen worden.

Zeitweilig waren bis zu 200 Retterinnen und Retter im Einsatz, darunter Hundeführer mit speziell ausgebildeten Lawinensuchhunden. Acht Hubschrauber beteiligten sich an der Suche. Der Lawinenkegel wurde mit Scheinwerfern ausgeleuchtet, damit die Suche, die erst gegen 23 Uhr beendet wurde, in der Dunkelheit fortgesetzt werden konnte. Am Montag suchten noch eine Hundestaffel und ein Lawinenzug des Bundesheers das Gebiet weiter ab.

„Achtung, Wintersportler – in höheren Lagen verbreitet heikle Situation“: So hatte der Lawinenwarndienst Vorarlberg in seinem Lawinenbericht für Sonntag aufgrund von Wind und Schnee in den Vor­tagen die Skifahrer noch zu besonderer Vorsicht ermahnt. Verwiesen wurde besonders auf störanfälligen Neu- und Triebschnee in Höhen oberhalb von 2000 Metern. Zudem seien oberhalb von 2200 Metern überdeckte Schwachschichten im Altschnee schwierig zu erkennen. „Kleine bis mittlere, vereinzelt auch große Schneebretter können von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden. Auch spontan sind Lawinenauslösungen vor allem in steilen Schattenhängen möglich. Solche können dort die gesamte Schneedecke mitreißen und dann auch groß werden“, hieß es im Lawinenbericht.

Ob die Lawine am Sonntag am Trittkopf von Wintersportlern, die abseits der Piste unterwegs waren, ausgelöst wurde oder ob es sich um eine Spontanauslösung handelte, war zunächst noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Dass Lawinen auch Skipisten erreichen, kann trotz vieler Sicherungsmaßnahmen in Ski­gebieten nicht völlig ausgeschlossen werden. Bei einem Lawinenunfall ist rasches Handeln entscheidend. Bereits nach 15 Minuten sinken die Überlebenschancen von Verschütteten drastisch.