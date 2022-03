Darunter ein Amerikaner : Vier Tote bei Bergunfällen in Bayern

Am Wochenende sind bei Unfällen in den bayerischen Bergen vier Wanderer tödlich verunglückt: an der Maiwand und an der Benediktenwand. Herbeigerufene Hilfskräfte konnten nur noch den Tod der Bergsteiger feststellen.

In den bayerischen Bergen sind am Wochenende vier Wanderer tödlich verunglückt. Im Landkreis Rosenheim stürzten am Samstagnachmittag zwei Männer und eine Frau an der Maiwand in den Tod, wie die Polizei mitteilte. Ein 28 Jahre alter Amerikaner verunglückte am Samstagabend an der Benediktenwand im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Der Mann, der an diesem Tag allein durch die winterliche, gut 400 Meter hohe Nordwand der Benediktenwand klettern wollte, war von seiner Lebensgefährtin als vermisst gemeldet worden. Die Rettungskräfte fanden den Mann in der Nacht zum Sonntag leblos am Fuß der Wand. Anzeichen für Fremdverschulden lagen zunächst nicht vor, wie die Alpine Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mitteilte.

An der Maiwand kamen ein Paar im Alter von 35 und 44 Jahren aus dem Landkreis Regensburg sowie ein 35 Jahre alter Mann aus dem Raum Straubing ums Leben. Sie waren mit einer Bekannten gemeinsam im Bereich der Hohen Asten unterwegs. Die drei stürzten nahezu an derselben Stelle im Bereich der Maiwand ab. Ihre Begleiterin rief die Bergrettung.

20 Einsatzkräfte der Bergwacht Brannenburg, darunter auch ein Bergwachtarzt und drei Rettungssanitäter, kamen zur Unglücksstelle. Dort konnten sie allerdings nur noch den Tod der drei feststellen. Die Augenzeugin erlitt einen Schock und wurde ins Tal gebracht. Ein Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe Rosenheim führt die Ermittlungen zum Unfallhergang.