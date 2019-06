Aktualisiert am

Wohnhaus teilweise eingestürzt : Vier Schwerverletzte nach Explosion in Wien

Die Explosion riss ein Loch in das Mehrparteienhaus. Bild: dpa

Kurz nach halb fünf bietet sich am Mittwoch in einer Wohnstraße in Wien ein Bild der Zerstörung: Nach einer schweren Explosion stürzen mehrere Stockwerke eines Wohnblocks ein.