Unfall in Restaurant : Vier Festnahmen in China nach Gasexplosion mit 31 Toten

Am Mittwochabend war es in einem Restaurant in der Stadt Yinchuan zu einer folgenschweren Explosion gekommen, 31 Menschen starben. Nun wurde unter anderem der Besitzer festgenommen. Der Vorwurf lautet Fahrlässigkeit.

Nach einer Gasexplosion in einem Restaurant in China mit 31 Toten hat die chinesische Polizei vier Menschen festgenommen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag berichtete, handelt es sich bei den Festgenommenen um den Restaurantbesitzer, zwei an dem Lokal beteiligte Investoren und den Geschäftsführer. Ermittelt werde wegen „Verursachung eines schweren Unfalls durch Fahrlässigkeit“. Die Behörden hätten außerdem die Vermögenswerte von neun Menschen, darunter die vier Festgenommenen, eingefroren.

Am Mittwochabend hatte eine Gasexplosion in der Stadt Yinchuan im Nordwesten Chinas ein Grillrestaurant in einem Wohngebiet erschüttert. 31 Menschen starben. Sieben Menschen wurden zudem durch herumfliegende Glassplitter verletzt. Die Explosion ereignete sich am Vorabend des dreitägigen Drachenbootfests, an denen viele Menschen in China ausgehen und sich mit Freunden treffen. Das Unglück sei durch ein Flüssiggas-Leck verursacht worden, meldete Xinhua unter Berufung auf örtliche Beamte.

Sicherheitsvorschriften werden oft missachtet

Der chinesische Präsident Xi Jinping forderte nach Angaben von Staatsmedien am Donnerstag ein „besseres Sicherheitsmanagement in Schlüsselindustrien“, um „Leben und Eigentum der Menschen wirksam zu schützen“.

Explosionen und andere tödliche Vorfälle sind in China relativ häufig, da Sicherheitsvorschriften oft nicht eingehalten werden und vielerorts ohne Genehmigung gebaut wird. Daher sind Fluchtwege im Brandfall oftmals blockiert.

Diesen Monat starben bereits drei Menschen in der nordchinesischen Stadt Tianjin durch Explosionen, die durch Feuerwerke verursacht wurden. Mindestens 17 Menschen starben bei einem Brand in einem Restaurant in der nordöstlichen Stadt Changchun im September vergangenen Jahres.