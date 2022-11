Indonesien : Viele Schulkinder unter den Opfern

Eine Frau in den Trümmern ihres Hauses nach dem Erdbeben in Westjava. Bild: Imago

Nach zwei Erdbeben im asiatisch-pazifischen Raum haben die Rettungskräfte noch keinen Überblick über das gesamte Ausmaß der Zerstörung. In Indonesien, wo am Montag zur Mittagszeit ein Erdbeben der Stärke 5,6 für schwere Erschütterungen gesorgt hatte, gab es am Dienstag keine Sicherheit über die Zahl der Opfer. Die Provinzregierung von Westjava sprach von 162 Toten und mehr als 300 Verletzten, andere Behörden nannten aber niedrigere Zahlen.

Unter den Toten waren viele Kinder, die zu der Zeit in ihren Klassenräumen saßen und nicht rechtzeitig fliehen konnten, sagte der Provinzgouverneur Ridwan Kamil der lokalen Presse. Die meisten Verletzten hätten Brüche erlitten sowie Verletzungen durch hinabfallende scharfe Gegenstände. Er rechne mit einem Anstieg der Opferzahlen, da immer noch Menschen vermisst würden. „Es war ein moderates Erdbeben, aber sehr zerstörerisch”, sagte der Gouverneur. 2345 Häuser seien kaputtgegangen. 13.000 Menschen befänden sich auf der Flucht.

Schweres Erdbeben auf den Salomonen-Inseln

Am Dienstag hatte außerdem ein schweres Erdbeben die Salomonen-Inseln im Südpazifik erschüttert. Mit einer Stärke 7,0 war es deutlich heftiger als das indonesische Beben und mit einer Tiefe von nur zehn Kilometern ebenso flach. Das Epizentrum lag aber im Ozean unweit der Küste südwestlich der Hauptstadt Honiara. Die Behörden warnten vor einem Tsunami, erklärten die Gefahr aber nach einiger Zeit für beendet. Nur 30 Minuten nach dem ersten Beben wurde außerdem ein starkes Nachbeben der Stärke 6,0 gemessen. Die Auswirkungen des Bebens waren zunächst unklar, da die Telefonverbindungen teilweise unterbrochen waren. Ein Sprecher des Ministerpräsidenten sagte australischen Medien, im Zentrum der Hauptstadt habe es keine größeren Schäden an den Gebäuden gegeben. Wie die Regierung in Canberra mitteilte, war an einem Anbau der australischen Botschaft ein Dach eingestürzt.

In Indonesien sagte der Präsident Joko Widodo den Opfern des Erdbebens bei einem Besuch im Katastrophengebiete schnelle Hilfe zu. Die Erschütterungen waren bis in die Hauptstadt Jakarta zu spüren gewesen. Das Epizentrum lag rund 100 Kilometer von Jakarta in der Stadt Cianjur. „Es ist mit einer Tiefe von weniger als zehn Kilometern als flaches Erdbeben eingestuft. Da braucht es keine Stärke 7 oder mehr, um Verwüstungen anzurichten“, sagte Daryono, der Leiter des Erdbeben- und Tsunami-Zentrums bei der Behörde für Meteorologie und Geophysik BMKG. Relativ flache Erdbeben sorgen in der Regel für stärkere Schwingungen und richten damit auch mehr Schaden an. In dem indonesischen Katastrophengebiet suchten die Rettungskräfte am Dienstag auch noch mit Baggern in Schlammmassen, unter denen nach einem Erdrutsch mehrere Menschen vergraben worden waren.