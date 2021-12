2014 abgestürzte Boeing : Neue Hoffnung auf der Suche nach Flug MH370

Aktualisiert am

Fast acht Jahre nach dem Verschwinden des Fluges MH370 will ein Ingenieur anhand von Amateurfunksignalen die Absturzstelle des­ vermissten Flugzeugs gefunden haben. Nicht nur andere Hobbyermittler sind skeptisch.

Verschollen: Kinder schreiben im Juni 2014 Botschaften für die vermissten Passagiere auf eine Wand am Internationalen Flughafen von Kuala Lumpur. Bild: AP

Vor bald acht Jahren ist Flug MH370 verschwunden. Mehrere Staaten, Ermittlungsbehörden, Fachleute und Unternehmen haben schon vergeblich versucht, das größte Rätsel der Luftfahrtgeschichte zu lösen. Hunderte Bücher und Berichte wurden veröffentlicht, die teilweise krude Theorien über das Schicksal der Boeing 777 und seine 239 Insassen verbreiteten.

Nun glaubt ein Hobby-Ermittler mit Wohnsitz im Taunus bei Frankfurt, den Absturzort des Flugzeugs im südlichen Indischen Ozean so präzise angeben zu können wie niemand zuvor. Über seine ungewöhnliche Detektivarbeit haben schon die BBC, die „New York Post“ und viele andere berichtet. „Ich habe noch nie so viele Interviews gegeben“, sagt der frühere Ingenieur Richard Godfrey, der die deutsche und die britische Staatsbürgerschaft hat, der F.A.Z. per Videoanruf.