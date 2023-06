Verschollenes U-Boot : War die Titan von Anfang an zu unsicher?

Nach dem Verschwinden des U-Boots Titan im Atlantik wird die Kritik am Unternehmen Oceangate, das Touristen eine Reise zum Wrack der Titanic anbietet, lauter. Wie die „New York Times“ berichtet, warnten in den vergangenen Jahren mehrere Experten vor möglichen Risiken der Titan. So schrieben 2018 mehr als drei Dutzend Experten, darunter Führungskräfte der Tauchbootindustrie, Tiefsee- und Meeresforscher, einen Brief an den CEO und Gründer von Oceangate, Stockton Rush. Darin äußerten sie ihre Bedenken an der experimentellen Entwicklung des U-Boots und den damit geplanten Titanic-Expeditionen.

Die Unterzeichner des Briefs forderten Stockton Rush dazu auf, das U-Boot Titan von unabhängigen Instituten auf dessen Sicherheit testen zu lassen, um den Ruf der Branche und die Passagiere nicht zu gefährden. Oceangate reagierte auf diese Forderung lediglich mit dem Verweis darauf, dass das U-Boot so innovativ sei, dass es Jahre dauern könne, bis es von üblichen Prüfstellen kontrolliert werden könne.

Stockton Rush ist Ingenieur und Pilot, er gründete das Unternehmen 2009. Während der vergangenen drei Jahre hat er Fahrten zum Wrack der Titanic für bis zu 250.000 US-Dollar pro Person angeboten. Wie es auf der Webseite von Oceangate heißt, sei das Projekt zur Entwicklung der U-Boot-Klasse entstanden aus „Anerkennung der Komplexität von Unterwasserwelten und dem Bedarf nach Technologie, die unter 500 Meter unter dem Wasser eingesetzt werden kann“.

Kritik auch von eigenen Mitarbeitern

Auch in den eigenen Reihen wurde der „New York Times“ zufolge Kritik laut: Der frühere Direktor von Oceangates Schiffsbetrieb, David Lochridge, erarbeitete 2018 einen Bericht zur Entwicklung des U-Boots, in dem er feststellte, dass das Tauchboot weitere Tests benötigte. Außerdem betonte er die möglichen Gefahren für die Besatzung der Titan, sobald das U-Boot extreme Tiefen erreiche.

Rush weigerte sich laut der „New York Times“, die Titan unabhängig prüfen zu lassen. Sowohl der Bericht Lochridges als auch der Brief der Experten ist Gegenstand eines Gerichtsverfahrens, in dem Oceangate Lochridge bezichtigt, vertrauliche Informationen außerhalb des Unternehmens geteilt zu haben. In dem Bericht dokumentiert Lochridge, dass das Sichtfenster des U-Boots, aus dem die Passagiere nach draußen blicken können, nur für eine Tiefe von 1300 Metern zugelassen sei, was deutlich weniger ist, als für eine Reise zum Titanic-Wrack in fast 4000 Metern Tiefe notwendig ist.

Ein Unterzeichner des Briefs und forensischer Ingenieur, Bart Kemper, sagte laut der „New York Times“ in einem Interview, dass Oceangate US-amerikanische Regulierungen umgangen habe, indem es das Boot nur in internationalen Gewässern einsetze, wo die Vorschriften der Küstenwache nicht gelten.

David Pogue, Reporter beim Sender CBS, berichtet, dass er vergangenes Jahr an einer Oceangate-Expedition zur Titanic teilgenommen habe. In den Unterlagen, die er unterzeichnen musste, bevor er an Bord ging, sei er darauf hingewiesen worden, so Pogue, dass es sich bei der Titan um ein „experimentelles Boot“ handele, „das nicht von Aufsichtsbehörden geprüft oder zertifiziert wurde und zu körperlichen Verletzungen, emotionalen Traumata oder zum Tod führen könnte“.

Die früheren Expeditionen verliefen laut der „New York Times“ zwar überwiegend erfolgreich, aber ebenfalls nicht problemlos: Während einer Fahrt zur Titanic im Jahr 2021 soll es ein Problem mit der Batterie der Titan gegeben haben, sodass das Boot manuell an der Hebeplattform befestigt werden musste. Die Mission wurde demnach abgebrochen, um Schäden außen am Tauchboot zu reparieren.

Laut der Deutschen Presse-Agentur hat auch der amerikanische Physiker Michael Guillen die Touristenfahrten zum Wrack der Titanic scharf kritisiert. Er sagte am Mittwoch, dass es sich bei der Titan um ein experimentelles Fahrzeug handele – und bei einem Tauchgang in knapp 4000 Meter Tiefe nicht um „eine Fahrt ins Disneyland“. „Alles wird für Touristen zugänglich gemacht, und ich fürchte, wenn es um Geld geht und man mit Nervenkitzelsuchenden da draußen Gewinn machen kann, die bereit sind, das Geld zu zahlen, ist das ein Rezept für eine Katastrophe“, sagte Guillen der Deutschen Presse-Agentur.

Guillen berichtete von seiner Expedition im Jahr 2000 an Bord eines russischen Boots zum berühmten Wrack der Titanic – bei der er laut eigener Aussage in Lebensgefahr geriet, weil das Tauchboot von einer Unterwasserströmung erfasst und beschädigt wurde. Der Pilot schaffte es, das Boot wieder frei zu bekommen.

Frühere Mitreisende würdigen Verantwortliche als professionell

Ehemalige Mitreisende der Titan würdigten indes die Professionalität der Verantwortlichen an Bord des Tauchboots. Oceangate-Expeditions-Chef Stockton Rush und der französische Titanic-Experte Paul-Henry Nargeolet seien keine unzuverlässigen Kerle. „Das sind hochprofessionelle Leute“, sagte der britische Manager Oisin Fanning, der nach eigenen Angaben mit beiden die Tour gefahren ist, dem Sender BBC Radio 4 am Mittwoch. „Sie werden vom ersten Tag an Energie gespart haben. Es würde mich also nicht wundern, wenn die Aktion viel länger andauern würde, denn sie wissen genau, was zu tun ist.“

Dik Barton, der erste britische Taucher am Titanic-Wrack, nannte Nargeolet einen „äußerst fähigen Tauchbootpiloten“, der schon Dutzende Male die Überreste des berühmten Luxusdampfers besichtigt habe. „Ich habe gewaltigen Respekt vor ihm und seinen Fähigkeiten“, sagte Barton dem britischen Sender ITV.