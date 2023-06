Der französische Tiefseeforscher Paul-Henri Nargeolet ist an Bord des im Nordatlantik verschollenen U-Boots. Er forscht seit mehr als 30 Jahren zur Titanic – und wird in Frankreich gern als „Monsieur Titanic“ vorgestellt.

Das Wrack der Titanic kennt keiner so gut wie der französische Tiefseeforscher Paul-Henri Nargeolet. Er leitete am 25. Juli 1987 die erste erfolgreiche Forschungsexpedition, die in einer Tiefe von 3.843 Metern auf das Bug des wohl berühmtesten Schiffes stieß. Damals stand er als Kapitän am Steuer des Forschungs-U-Bootes Nautile des französischen Forschungsinstituts für Meereskunde Ifremer, das für den enormen Druck in dieser Tiefe (380 Bar) entwickelt worden war.

Das Wrack hat ihn seither ständig beschäftigt. In Frankreich wird Nargeolet gern als „Monsieur Titanic“ vorgestellt. 37-mal ist er zu Forschungsexpeditionen in den Atlantik, ungefähr 700 Kilometer von Neufundland entfernt, aufgebrochen. Die Expedition mit der „Titan“ ist seine 38.. Jetzt zählt der 77jährige zu den fünf U-Boot-Insassen, die verschollen sind.

Nargeolet wurde 1946 in Chamonix am Fuße des Mont Blanc geboren, aber entdeckte früh seine Leidenschaft für das Meer. Er verbrachte seine Kindheit in Marokko und tauchte viel. Zwischen 1964 bis 1986 diente er in der französischen Marine bei der Minenräumung im Meer und anderen Unterwassereinsätzen. 1986 wurde er vom französischen Forschungsinstitut Ifremer damit beauftragt, die Expeditionen zum Wrack der Titanic zu leiten und sich um die Einsatzgeräte zu kümmern. Die Funde und Fotos wurden bei Ausstellungen einer breiten Öffentlichkeit gezeigt.

Besonders stolz ist er darauf, in den Tiefen eines Lederbeutels Goldmünzen und Bündel von Geldscheinen geborgen zu haben, die durch die Gerbstoffe geschützt wurden. „Das ist bis heute der einzige bekannte Schatz der Titanic“, sagte er. „Die Titanic hat noch nicht alle Geheimnisse preisgegeben“, lautet seine Überzeugung. Nargeolet, der sich P.H. rufen lässt, freundete sich mit Regisseur James Cameron an und beriet ihn bei den Arbeiten zum Film Titanic. Er leitet das gemeinsame Projekt von Ifremer und der amerikanischen Firma RMS Titanic Inc, die heute die Exklusivrechte an dem Wrack besitzt.

Mathieu Johann vom Verlag Harper Collins hat mit Nargeolet dessen Buch „In den Tiefen der Titanic“ verlegt. Er hat im Radio den Tiefseeforscher als besonnenen U-Boot-Kapitän beschrieben: „Er kennt den Ort in- und auswendig. Er arbeitete an der 3D-Karte der Titanic mit. Er ist sehr erfahren. Das ist, was ich beruhigend finde.“

Das im April 1912 gesunkene Schiff wurde erst am 1. September 1985 von einem Roboter entdeckt und fotografiert. Das Wrack lag 25 Kilometer von der Unglücksstelle entfernt.