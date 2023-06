Mehr als drei Tage nach dem Verschwinden des „Titanic“-Tauchboots im Atlantik schwindet die Hoffnung auf ein Überleben der fünf vermissten Abenteurer. Den fünf Menschen an Bord geht langsam der Sauerstoff aus: Er dürfte nur noch für wenige Stunden reichen, falls die „Titan“ überhaupt weiter intakt ist. Die Rettungstrupps unter Führung der US-Küstenwache verstärkten ihre Anstrengungen am Mittwoch (Ortszeit) abermals und konzentrierten sich auf ein Gebiet, aus dem zuvor Geräusche aufgenommen wurden.

Die Laute, die am Dienstagabend und am Mittwochmorgen registriert wurden, hatten Hoffnungen geschürt, das Tauchboot mit den Insassen zu finden. Die Geräusche sollen einem internen Memo der US-Regierung zufolge in regelmäßigen Abständen aufgetaucht sein – doch sie ließen sich laut Such-Koordinator Jamie Frederick zunächst keinen Menschen zuordnen: „Wir wissen nicht, was das ist.“

Tauchboot seit Sonntag vermisst

Die Töne, die als Klopfen interpretiert wurden, könnten einem US-Experten zufolge viele Ursachen haben. „Aus meiner Erfahrung mit der Akustik kann ich Ihnen sagen, dass es Geräusche von biologischen Stoffen gibt, die für das ungeübte Ohr von Menschen gemacht klingen“, sagte Carl Hartsfield vom Oceanographic Systems Laboratory. Auch könnten sie von Schiffen in dem Suchgebiet stammten. Laut David Marquet, einem pensionierten Kapitän der US-Marine, sind die Aufzeichnungen aber zumindest ein Grund zur Hoffnung. Regelmäßiges Klopfen sei genau die Art von Lauten, die die Insassen machen würden, um zu signalisieren, dass sie noch leben, sagte er der BBC.

Auch der amerikanische Ozeanograf David Gallo äußerte sich zurückhaltend. Die Unterwassergeräusche erinnerten ihn an die vergebliche Suche nach der verschwundenen Passagiermaschine auf Flug MH370. „Hier ist ein wenig Vorsicht geboten, denn wenn Sie sich an das Malaysia-Airlines-Flugzeug erinnern, gab es alle möglichen Knall-, Piep- und Klopfgeräusche zu hören“, sagte Gallo dem US-Sender CNN am Mittwoch. „Es stellte sich immer als etwas anderes heraus.“

Die Boeing 777 der Malaysian Airlines war am 8. März 2014 unterwegs von Kuala Lumpur nach Peking. Um 1.21 Uhr verschwand sie von den Radarschirmen. Bis heute ist das Verschwinden von Flug MH370 eines der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte.

Gallo sagte mit Blick auf die Geräusche im Wasser: „Das erste, was das mit einem macht, ist, dass die Hoffnungen in die Höhe schießen.“ Es lasse einen aber auch realisieren, dass die Zeit wirklich knapp sei und man so schnell wie möglich handeln müsse. Gallo ist nach eigenen Worten mit dem französischen Forscher Paul-Henri Nargeolet, einem der Insassen des Tauchboots, befreundet. Nargeolet wisse, was er tue. Vielleicht habe er sich gedacht, dass die Geräusche der beste Weg seien, um auf sich aufmerksam zu machen.

Das Tauchboot wird seit Sonntagvormittag (Ortszeit) vermisst. Die „Titan“ war mit fünf Menschen an Bord auf dem Weg zum Wrack des 1912 gesunkenen Luxusdampfers. Das „Titanic“-Wrack liegt in rund 3800 Metern Tiefe. Etwa eine Stunde und 45 Minuten nach Beginn des Tauchgangs riss der Kontakt zum Mutterschiff „Polar Prince“ ab.