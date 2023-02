Polizeibeamte nehmen am Donnerstag an einem Sucheinsatz an einer Bahnstrecke teil. Bild: dpa

Die seit anderthalb Wochen vermisste Julia W. aus dem Ort Remshalden-Grunbach (Baden-Württemberg) ist tot. Bei einer Suchaktion der Polizei im Raum Kirchheim/Teck fanden Ermittler ihren Leichnam in Oberlenningen (Landkreis Esslingen) in der Nähe eines Bahndamms. Nach Informationen der F.A.Z. konnten die Polizisten sie anhand ihrer Kleidung vorläufig identifizieren.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Sie trug die Jacke, mit der sie ihr Elternhaus in Grunbach am 24. Januar um 6.30 Uhr verlassen hatte. Die Schülerin besuchte die Klassenstufe 11 des Albertus-Magnus-Gymnasiums im Stuttgarter Stadtteil Sommerrain. Eigentlich wollte sie am vorvergangenen Dienstag am Unterricht des katholischen Privatgymnasiums teilnehmen. Sie kam dort aber nie an, weil sie an diesem Morgen mit einem Regionalzug nach Kirchheim/Teck gefahren war. Von dort muss sie in einen Zug nach Lenningen um­gestiegen sein.

An dem Leichnam konnten die Ermittler zunächst offenbar keine sichtbaren Verletzungen feststellen, die einen Hinweis auf die Todesursache geben könnten. Ein Obduktion soll nun klären, ob sie getötet wurde, ob es eine Fremdeinwirkung gab und ein Tötungsdelikt vorliegt oder ob sie sich möglicherweise das Leben nahm.

Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass Julia W. am 22. Januar, also zwei Tage vor ihrem Verschwinden, bei einem Landesliga-Handballspiel in der Stegwiesenhalle in Geradstetten eine Bekanntschaft machte, die ihr zum Verhängnis wurde. An dem Tag trat die Herrenhandball-Mannschaft des SV Remshalden gegen den HSW Owen/Lenningen an, eventuell lernte sie dort einen Zuschauer näher kennen. Ihren Eltern hatte sie über Whatsapp geschrieben, sie werde zur Schule gehen, ihren Freundinnen hatte sie Gegenteiliges berichtet. Am Mittwoch hatten Julias Eltern in einem Interview mit dem SWR noch gesagt: „Wir sind den ganzen Tag davon ausgegangen, dass sie abends nach Hause kommt.“ Als sie abends auch über Whatsapp nicht zu erreichen gewesen sei, rief der Vater die Polizei.