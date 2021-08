Zwischenbilanz für 2021 : Zahl der Verkehrstoten sinkt auf historischen Tiefstand

In Deutschland sind im ersten Halbjahr 2021 so wenige Menschen im Verkehr ums Leben gekommen wie noch nie seit der Wiedervereinigung 1990. Auch die Zahl der Unfälle ging während der Pandemie deutlich zurück.

Bild: dpa

Auf deutschen Straßen ist es für Verkehrsteilnehmer seit der Corona-Krise so sicher wie seit mehr als 30 Jahren nicht mehr. „Noch nie seit der deutschen Vereinigung im Jahr 1990 wurden von Januar bis Juni weniger Menschen bei Verkehrsunfällen getötet oder verletzt“, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Im ersten Halbjahr 2021 starben noch 1128 Menschen. Das waren 162 Personen oder 12,6 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2020. Die Zahl der Verletzten ging um zehn Prozent auf knapp 134.800 zurück. Wegen der Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown war das Verkehrsaufkommen auf den Straßen vergleichsweise gering.

Insgesamt nahm die Polizei in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 2,4 Prozent weniger Unfälle auf als im ersten Halbjahr 2020. Die Zahl sank auf rund 1,05 Millionen und damit ebenfalls auf den niedrigsten Wert seit der Vereinigung. Bei knapp 935.700 Unfällen blieb es bei Sachschaden (-1,5 Prozent), bei rund 109.400 Unfällen gab es Getötete oder Verletzte (-9,3 Prozent).

Das Risiko, tödlich zu verunglücken, ist in Sachsen-Anhalt am höchsten. Je eine Million Einwohnerinnen und Einwohner starben von Januar bis Juni in dem östlichen Bundesland durchschnittlich 27 Menschen im Straßenverkehr, in Brandenburg 22 und Niedersachsen 19. Bundesweit lag der Wert bei 14. Mit vier beziehungsweise sechs lag der Wert in Hamburg und Berlin deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.