Düsseldorfer Hauptbahnhof : Verdächtiger nach versuchter Brandstiftung gefasst

Wenige Stunden nach einer versuchten Brandstiftung im Düsseldorfer Hauptbahnhof hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 54 Jahre alte Deutsche sei in der Nähe seiner Wohnanschrift in Düsseldorf festgenommen worden. „Hinweise auf eine politisch oder religiös motivierte Tat haben sich bislang nicht ergeben“, erklärte die Polizei. Eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik werde geprüft, hieß es. Wegen des Vorfalls und der Ermittlungen war der Hauptbahnhof am Freitagvormittag fast zwei Stunden lang gesperrt.

Nach Polizeiangaben hatte ein Mann am Freitagmorgen eine Scheibe eingeschlagen und eine Flüssigkeit in dem Modegeschäft verteilt. Dann habe der Unbekannte ein brennendes Papierstück hineinwerfen wollen, sagte ein Sprecher. Ein Zeuge sei jedoch eingeschritten und habe die Flammen gelöscht. Die Flüssigkeit im Laden sei zudem ungefährlich gewesen, hätten Experten später herausgefunden. Der Täter konnte nach dem Vorfall fliehen, von ihm fehlte zunächst jede Spur.

Der Hauptbahnhof der Landeshauptstadt war am Freitagvormittag mehr als eineinhalb Stunden lang gesperrt. Reisende mussten das weitläufige Gebäude verlassen, etwa 30 Züge konnten in der Zeit nicht halten. Vor dem Bahnhofsgebäude warteten Hunderte Menschen auf das Ende der Sperrung.

Der Polizei zufolge ereignete sich der Vorfall bereits um kurz vor 7.00 Uhr. Nach ersten Ermittlungen hätten sich die Einsatzkräfte dann entschieden, das Bahnhofsgebäude vorsichtshalber zu evakuieren, sagte der Sprecher der Düsseldorfer Polizei. Es sei unklar gewesen, „ob noch mehr dahintersteckt“. Die Bundespolizei hatte zunächst davon gesprochen, dass ein Brandsatz in Flammen aufgegangen sei.