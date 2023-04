USA : Mindestens ein Toter bei Einsturz eines Parkhauses in New York

Mindestens ein Toter bei Einsturz eines Parkhauses in New York

Im Financial District von New York stürzte ein Parkhaus teilweise ein. Bild: dpa

Beim Einsturz eines Parkhauses in New York ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Das mehrstöckige Gebäude im Finanzdistrikt in Manhattan sei „bis ins Untergeschoss eingestürzt“, sagte der derzeitige Leiter der New Yorker Gebäudeverwaltung, Kazimir Vilenchik, am Dienstag bei einer Pressekonferenz vor Ort. Nach Angaben von Rettungskräften wurden vier Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert.

In Online-Netzwerken wurden Videoaufnahmen veröffentlicht, die eingestürzte Mauern und übereinander gestapelte Autos zeigten. Über den Trümmern schien Rauch aufzusteigen. Die Außenwände des Parkhauses standen noch. Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams sagte allerdings, es sei zu befürchten, dass weitere Teile des Gebäudes einstürzen.

Roboter und Drohnen im Einsatz

Wegen der Einsturzgefahr mussten alle Rettungskräfte das Parkhaus verlassen, wie Feuerwehr-Einsatzleiter John Esposito sagte. Mit einem Roboter und Drohnen werde in dem Gebäude aber weiter nach möglichen weiteren eingeschlossenen Menschen gesucht. Die New Yorker Bürgerinnen und Bürger wurden aufgerufen, die Umgebung der Unglücksstelle zu meiden.

Esposito führte bei der Pressekonferenz aus, nach Informationen der Behörden hätten sich zum Zeitpunkt des Unglücks sechs Arbeiter in dem Parkhaus aufgehalten. „Vier von ihnen wurden in stabilem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Wir haben einen Patienten, der gestorben ist.“ Der sechste Betroffene habe eine medizinische Behandlung abgelehnt.