US-Bundesstaat Ohio : Mann wird tausende Male von Killerbienen gestochen

Ein Bienenvolk in Nordrhein-Westfalen erbaute 2019 in kurzer Zeit das Nest vor einem Haus. (Symbolbild) Bild: dpa

In den USA hat ein junger Mann versehentlich in ein Nest afrikanischer Killerbienen geschnitten. Nach Angaben seiner Familie wurde er mehr als 20.000 Mal gestochen. Die Ärzte versetzen den 20-Jährigen in ein künstliches Koma.