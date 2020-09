Kalifornien : Eingeschlossen in den Flammen

Bei Rekordtemperaturen von mehr als 49 Grad haben sich die Flächenbrände in Kalifornien weiter ausgebreitet. Nach Feuerwarnungen der höchsten Stufe für viele Regionen in Nordkalifornien sprach der Nationale Wetterdienst in der Nacht zu Montag auch „Red flag warnings“ für die Hügelketten in den Bezirken Los Angeles und Ventura aus, da Hitze, Windböen und geringe Luftfeuchtigkeit die Gefahr extremer Brände abermals erhöhten. Bei Yucaipa, etwa 120 Kilometer östlich von Los Angeles, waren nach Ausbruch des „El Dorado Fire“ schon am Wochenende Tausende Häuser evakuiert worden. Wie das kalifornische Amt für Forstwesen und Brandschutz (Cal Fire) mitteilte, brach der Brand aus, als Besucher einer Vorgeburtsfeier, bei der das Geschlecht des Nachwuchses bekanntgegeben werden sollte, einen Feuerwerkskörper mit rosafarbenem oder hellblauem Rauch zündeten. In nur 24 Stunden breiteten sich die Flammen an den Ausläufern des Angeles National Forest über mehr als zwölf Quadratkilometer aus.

Der Bezirk San Diego an der Grenze zu Mexiko wurde derweil durch das „Valley Fire“ heimgesucht, das am Samstag aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen war. Da der Flächenbrand innerhalb weniger Stunden fast 16 Quadratkilometer bewaldete Hügel heimsuchte, erklärte der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom für die Region den Notstand. In dem entlegenen Gebiet bei Alpine im Cleveland National Forest mussten Hunderte Bewohner ihre Häuser verlassen. Bis Montag brannten einige Dutzend Gebäude nieder. Tausende Haushalte wurden von der Stromversorgung abgeschnitten. Hilfsorganisationen richteten in mehreren Schulen Notunterkünfte ein, während knapp 400 Feuerwehrleute versuchten, die Flammen einzudämmen.

Urlauber werden von Flammen eingeschlossen

Im Norden von Kalifornien mussten am Wochenende mehr als 200 Urlauber mit Hubschraubern ausgeflogen werden, die das Wochenende auf einem Campingplatz im Sierra National Forest verbringen wollten. Die Camper wurden von Flammen eingeschlossen, als das „Creek Fire“ plötzlich über den San-Joaquin-Fluss sprang und die einzige Straße zum Zeltplatz Mammoth Pool unpassierbar machte. Wie die Polizei im Bezirk Madera etwa 250 Kilometer südöstlich von San Francisco mitteilte, wurden mindestens zwei Camper schwer verletzt. Weitere zehn Personen trugen leichte Verbrennungen davon. Die Notfallzentrale von Gouverneur Newsom schickte mehrere Hubschrauber der Modelle Black Hawk und Chinook, um alle Urlauber in Sicherheit zu bringen. Das „Creek Fire“, das schon zu den größten Feuern der Brandsaison 2020 zählt, breitete sich bis Montag über eine Fläche von fast 300 Quadratkilometern aus.

Mehr zum Thema 1/

Während etwa 850 Feuerwehrleute versuchten, die Flammen einzudämmen, wurden auch die Löscharbeiten an den Großbränden SCU Lightning Complex, LNU Lightning Complex und CZU Lightning Complex fortgesetzt. Die Feuerkomplexe nordöstlich von San Francisco, östlich von San José und nördlich von Santa Cruz waren vor drei Wochen durch mehrere tausend Trockenblitze ausgelöst worden. Bei der in der jüngeren Geschichte von Kalifornien bislang einmaligen Häufung von Brandserien wurden im Norden schon mehr als 3500 Quadratkilometer Wald und Buschgebiete verkohlt. Nach einem regenarmen Sommer und ungewöhnlich hohen Temperaturen brannten in der Region etwa 3300 Gebäude nieder. Mindestens acht Personen starben.

Hitzerekord im Bezirk Los Angeles

Pacific Gas & Electric, der größte Energieversorger in Kalifornien, warnte vor möglichen Stromausfällen. Wegen Hitzewelle und Windböen könnten Leitungen von Dienstag an abgeschaltet werden, um Brände zu verhindern. Der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, forderte die Bewohner der etwa vier Millionen Bewohner großen Pazifikstadt auf, Strom zu sparen, nicht benötigte Elektrogeräte vom Netz zu nehmen und Klimageräte auf 25 Grad einzustellen.

In der Innenstadt waren am Wochenende bis zu 44 Grad gemessen worden, in Woodland Hills im benachbarten San Fernando Valley sogar 49,4 Grad – laut Nationalem Wetterdienst die höchste Temperatur im Bezirk Los Angeles seit Beginn der Aufzeichnungen.