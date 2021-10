Herbststurm „Ignatz“ : Lastwagen stürzt um, Güterzug kollidiert mit Ast

Das Sturmtief „Ignatz“ hat am frühen Donnerstagmorgen seinen Zug über Deutschland begonnen. Der erste kräftige Herbststurm des Jahres brachte vielerorts heftige Böen mit sich, teils auch Gewitter und Regen. Im Laufe des Donnerstags rechnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einem Streifen über die Mitte bis in den Osten und Nordosten Deutschlands mit schweren Sturmböen und teilweise orkanartigen Böen von bis zu 105 Kilometern pro Stunde. Im Bergland könne es sogar Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern geben.

Im Bonner Stadtbezirk Bad Godesberg kollidierte ein Güterzug in der Nacht zu Donnerstag mit einem Ast, der Fernverkehr Köln-Koblenz war am Morgen beeinträchtigt. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte, war der Ast sturmbedingt linksrheinisch auf das Gleis gestürzt. „Wir müssen rechtsrheinisch umleiten und arbeiten mit Hochdruck daran, die Schäden zu beheben.“

Fernzüge zwischen Köln und Koblenz wurden seit den frühen Morgenstunden umgeleitet und hatten Verspätungen zwischen 20 und 90 Minuten. Die Halte Andernach, Remagen und Bonn Hauptbahnhof entfielen. Am Donnerstagmorgen meldete die Bahn, dass auf der Strecke keine Umleitungen mehr nötig seien. Dafür würden Fernverkehrszüge zwischen Würzburg und Nürnberg wegen Unwetterschäden umgeleitet, hieß es auf Twitter. Die Bahn informiert auf ihrer Seite über alle Verkehrsstörungen.

Zwischen Neumünster und Rendsburg stürzte ein Baum auf eine Oberleitung. Dadurch kam es zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr zwischen Hamburg und Kiel sowie Flensburg. Die Meldung sei gegen 7.30 Uhr eingegangen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Die Oberleitung musste repariert werden. Es kam zu Verspätungen.

In Hessen sorgte „Ignatz“ bereits für viele Einsätze von Feuerwehr und Polizei. Vor allem im Kreis Fulda gingen am frühen Donnerstagmorgen zahlreiche Meldungen bei der Polizei ein. Verschiedene Sprecher der Polizei berichteten von umgestürzten Bäumen, herumfliegenden Sonnenschirmen und einem weggeflogenen Trampolin. Vereinzelt kam es zu kleinen Sachschäden. Menschen wurden nach Angaben der Polizei zunächst nicht verletzt. Es bleibe nun abzuwarten, wie sich der Sturm in Hessen im Laufe des Vormittages entwickele.

In Rheinland-Pfalz kam es wegen Ästen, Bäumen oder Mülltonnen auf der Straße zu mehreren Verkehrsunfällen. Die Rheinbrücke bei Speyer, die Teil der Teil der Bundesautobahn 61 ist, wurde wegen querstehenden Lastwagen gesperrt. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass Sturmböen den Anhänger eines Lastwagens erfassten und dieser so umstürzte. In Thüringen und Baden-Württemberg wurden vereinzelt Bäume ausgerissen, Schlimmeres wurde jedoch nicht gemeldet. Im niedersächsischen Delmenhorst war am Mittwochabend ein Mann von einem herabstürzenden Ast getroffen, aber nur leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilte.

Aus Niedersachsen hieß es, dass dort auch kurzlebige Tornados nicht völlig auszuschließen seien. Dazu gibt es laut DWD immer wieder Schauer und stellenweise Gewitter. Der Zoo in Osnabrück blieb am Donnerstag geschlossen. Man wolle weder die Gesundheit von Besuchern noch von Tieren gefährden, teilte das Unternehmen mit. Die Tiere sollen nach Möglichkeit in den Stallungen bleiben. Am Freitag werde voraussichtlich wieder geöffnet.

In Berlin und Brandenburg sei es bisher noch zu keinen wetterbedingten Unfällen oder Verkehrseinschränkungen gekommen. Das teilten Polizei und Feuerwehr am Donnerstagmorgen mit.

In der Nordhälfte Deutschlands warnte der Wetterdienst vor ostwärts ziehenden Gewittern, bei denen orkanartige Böen mit bis zu 105 Kilometern pro Stunde wehen könnten.

Wegen des Sturmtiefs „Ignatz“ hatte der DWD bereits am Mittwoch ausdrücklich gewarnt vor herabstürzenden Ästen und Dachziegeln am Donnerstag und Freitag und empfahl, das Haus am besten nicht zu verlassen. Im Laufe des Nachmittags lässt der Wind den DWD-Angaben zufolge von Westen her wieder nach. Es wird insgesamt kühler. Am Donnerstag liegen die Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad, im Westen und Norden zwischen 12 und 15 Grad.