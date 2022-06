Aktualisiert am

Unwetter über den Alpen : Überflutungen und umgestürzte Bäume in Österreich und der Schweiz

Bäume auf der Fahrbahn: Aufräumarbeiten der österreichischen Feuerwehr auf der A10 in Fahrtrichtung Villach Bild: dpa

Schwere Unwetter sind in der Nacht über die Alpen gezogen. Mehrere Bäume stürzten auf die Tauernautobahn. In Oberösterreich fiel in bis zu 30.000 Haushalten der Strom aus.