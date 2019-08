Durch schwere Unwetter : Mehr als 20 Menschen bei Rap-Konzert in Essen verletzt

Bei einem großen Rap-Konzert in Essen sind während eines schweren Unwetters mehr als 20 Menschen verletzt worden, zwei von ihnen so schwer, dass sie in Lebensgefahr schweben. Durch den starken Wind sei am Samstagabend gegen 21.00 Uhr eine LED-Leinwand im Bereich der Bühne heruntergefallen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Bei dem Konzert der Rapper Marteria und Casper seien am Abend etwa 20.000 Besucher gewesen. „Die Patienten werden versorgt“, sagte der Feuerwehrsprecher. Die beiden Schwerverletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zahlreiche Menschen hätten einen Schock erlitten. Nach Polizeiangaben wurde das Konzert abgebrochen.

Warum Teile der Bühne herabstürzen konnten, ist noch unklar. „Die Polizei hat das Gelände beschlagnahmt und ermittelt, wie es zu dem Unglück kommen konnte“, so die Sprecherin der Polizei gegenüber der „WAZ“.

Der Herbst kommt

In Deutschland kündigt sich derweil der Herbst an. Am Sonntag wird es zwar im Osten noch einmal heiß, ansonsten lässt das Tief „Egbert“ aber die Temperaturen stürzen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Vor allem im Süden und Osten des Landes soll es zudem regnen und teils kräftige Gewitter geben.

Am Sonntag scheine die Sonne meist in der Osthälfte, im Laufe des Tages ziehe sich der Himmel aber zu. Sonst sei es zum meteorologischen Herbstanfang wechselnd bewölkt. Die Temperatur klettert demnach auf bis zu 32 Grad, im Westen und Nordwesten wird es nur noch 18 bis 24 Grad warm. In der Nacht sinken die Temperaturen laut DWD teils unter die 10-Grad-Marke, im Südosten gibt es weiterhin Blitz und Donner.

Am Montag sei es im Süden und Osten zunächst regnerisch, ansonsten wechselnd bewölkt und häufig trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 bis 23 Grad. Am Dienstag wird es dann laut DWD oft sonnig und trocken. Es soll 19 bis 24 Grad warm werden, im Süden und Norden noch etwas kälter.