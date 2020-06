Untersuchungsbericht : Algenschaum wurde Surfern zum Verhängnis

Aktualisiert am

Vor mehr als drei Wochen sind fünf Surfer vor der niederländischen Küste ums Leben gekommen. Dem amtlichen Untersuchungsbericht zufolge trugen große Mengen an Algenschaum zu dem Unglück bei.

Mehr als drei Wochen nach dem schweren Unglück vor der niederländischen Küste, bei dem fünf Surfer ums Leben gekommen waren, ist das fünfte Opfer geborgen worden. Die Leiche des 22 Jahre alten Mannes wurde am Strand bei Scheveningen nahe Den Haag angespült und später identifiziert. Heftiger Wind und starke Strömung hatten eine Bergung zunächst verhindert.

Nach dem amtlichen Untersuchungsbericht trugen neben den extremen Wind- und Strömungsbedingungen auch große Mengen an Algenschaum zu dem Unglück am Abend des 11. Mai an der niederländischen Nordseeküste bei. Durch eine Kombination der Windverhältnisse, Witterungseinflüsse und Strömungsbedingungen sei es auf dem Meer zu einer außergewöhnlichen starken Schaumbildung einer Algenart gekommen, die dann auf die Küste zugetrieben worden sei und sich dort durch das Auftreffen auf Hindernisse wie Stege und Piers noch weiter verstärkt habe.

Der Aufbau eines automatischen Systems, das vor extremer Schaumbildung warnt, sei zwar technisch möglich, benötige aber noch weitere Entwicklungszeit. Für das System sollen Daten aus Berechnungsmodellen, Satellitenbildern, Kameraaufnahmen und manuellen Messungen des Algenvorkommens genutzt werden.