Unglück in Tirol : Vier Tote bei Lawinenunglück

An der tirolisch-schweizerischen Grenze haben am Freitag vier Menschen einen Lawinenabgang nicht überlebt. Eine weitere Person wird noch vermisst. Eine deutsche Skifahrerin hingegen konnte am Vortag gerettet werden.

In einem Skigebiet in Österreich warnt ein Schild vor Lawinengefahr. Bild: dpa

Bei einem Lawinenabgang an der tirolisch-schweizerischen Grenze sind am Freitag vier Menschen ums Leben gekommen. Eine Person werde noch vermisst, wie mehrere österreichische Medien unter Berufung auf die Leitstelle in Tirol berichteten. Informationen zu Identität und Nationalität der Opfer gab es zunächst nicht. Am Unglücksort waren sowohl Rettungshubschrauber aus Österreich als auch aus der Schweiz im Einsatz.

Mit insgesamt 13 Abgängen zählte die Leitstelle demnach bis zum frühen Freitagnachmittag ungewöhnlich viele Lawinen. In Sölden am Rettenbachferner wurden dabei fünf Wintersportler verschüttet, konnten jedoch lebend geborgen werden.

Deutsche Skifahrerin gerettet

Ebenfalls gerettet werden konnte am Vortag eine Skifahrerin aus Deutschland. Sie ist am Donnerstag in Tirol von einer Lawine verschüttet worden und konnte nach 15 Minuten lebend geborgen werden. Wie die Polizei am Freitag bestätigte, war die 20-Jährige im Skigebiet Glungezer bei Tulfes mit einer kleinen Gruppe abseits der gesicherten Pisten unterwegs, als sie vermutlich selbst ein Schneebrett auslöste.

Die junge Frau wurde von den Schneemassen völlig begraben. Ihre zwei Mitfahrer und eine weitere Skigruppe machten sich sofort daran, die Wintersportlerin auszugraben. Sie wurde laut Polizei in einer Tiefe von 1 bis 1,5 Metern gefunden. Die Frau war zwar bewusstlos, doch ihre Atmung und ihr Kreislauf funktionierten noch. „Auf jeden Fall ist es ein totaler Glücksfall, wenn man 15 Minuten lang überlebt“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Frau, die in Innsbruck lebt, wurde verletzt in ein Krankenhaus geflogen.

Die Frau und ihre Kollegen waren mit elektronischen Ortungsgeräten, Lawinensonden und Schaufeln gut ausgerüstet in dem Skigebiet unterwegs, in dem wie in ganz Tirol erhebliche Lawinengefahr herrscht. Die rasche Bergung durch Begleiter ist laut Experten von entscheidender Bedeutung, da die Überlebenschancen von Verschütteten unter dem Schnee binnen kurzer Zeit rasch sinken.