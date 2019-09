„Antwort nie gehört“ : Mann ertrinkt bei Heiratsantrag unter Wasser

Ein Amerikaner will seine Freundin im Urlaub mit einem besonderen Heiratsantrag unter Wasser überraschen. Doch im Anschluss schafft der junge Mann es nicht mehr zurück an die Oberfläche.

Für seinen Antrag hatte Steve Weber sich etwas besonderes ausgedacht: Er sollte unter Wasser stattfinden. Für eine Reise nach Tansania hatten der Amerikaner und seine Freundin auch einen Aufenthalt in einem Unterwasser-Hotel gebucht. Bad und ein Wohnzimmer befinden sich dabei oberhalb, das Schlafzimmer unterhalb des Wassers. Während seine Freundin Kenesha Antoine sich im Schlafzimmer aufhielt, schlüpfte Steve Weber in Badehose, Schwimmflossen und Tauchbrille – und tauchte plötzlich vor dem Fenster auf. Mit dabei hatte er einen in Klarsichtfolie verpackten Zettel, den er gegen die Scheibe drückte: „Ich kann nicht lange genug die Luft anhalten, um dir zu sagen, was ich alles an dir liebe“, hatte er per Hand darauf geschrieben. Nach einigen Sekunden drehte er den Zettel um: „Willst du meine Frau werden?“, stand darauf. Passend dazu zog er eine Ringschachtel aus seiner Badehose.

Zu sehen ist der ungewöhnliche Antrag auf einem Video, das Kenesha Antoine auf ihrem Facebook-Account veröffentlichte. Im Hintergrund hört man die junge Frau freudig lachen. Doch zur Ringübergabe kam es nicht: „Du bist nie aus diesen Tiefen zurückgekehrt, und hast deshalb nie meine Antwort gehört: ,Ja! Ja! Eine Million Mal Ja!“ schreibt sie in ihrem Post. „Wir konnten uns nicht mehr umarmen und den Beginn des Restes unseres gemeinsamen Lebens feiern, denn der beste Tag unseres Lebens wurde zum Schlimmsten.“ Das Video endet damit, wie Steve Weber scheinbar zur Wasseroberfläche zurückschwimmt – doch dorthin hat er es aus bislang ungeklärten Gründen nicht geschafft.

Wie der britische Sender BBC berichtet, wurde das Hotel über „ein Problem im Wasser“ informiert. Als das Personal eintraf, sei es für jede Hilfe bereits zu spät gewesen. Lokale Behörden untersuchen jetzt den Tod des jungen Mannes. Webers Highschool-Abschlussklasse hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um seine Familie finanziell bei der Rückführung seines Leichnams in die Vereinigten Staaten und der Beisetzung zu unterstützen.

In ihrem Post schreibt Kenesha Antoine weiter, sie könne sich jetzt noch nur daran festhalten, dass sie gemeinsam so viele besondere Dinge von ihrer „bucket list“ in den vergangenen Tagen erleben konnten. Ihren Freund beschreibt sie als „wundervolle Seele“, die Freude in das Leben anderer gebracht hat und viel über sich selbst lachen konnte. „Wie ich dich kenne, würdest du auch Witze über die Geschichte machen, wie du diesen Antrag vermasselt hast und gestorben bist, weil du unbedingt etwas besonderes machen wolltest.“