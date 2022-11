Aktualisiert am

Unglück in Peru : Flugzeug kollidiert auf dem Rollfeld mit Auto

In der südamerikanischen Hauptstadt Lima will ein Flugzeug mutmaßlich starten – und kollidiert auf dem Rollfeld mit einem Auto. Videos zeigen das Unglück.

Flughafen Jorge Chavez in der peruanischen Hauptstadt Lima Bild: AP

Mutmaßlich beim Start in der peruanischen Hauptstadt Lima hat ein Flugzeug am Freitag Feuer gefangen. Auf Videos ist zu sehen, wie das Flugzeug der chilenischen Fluggesellschaft Latam Airlines über die Flugbahn rollt und dabei eine Spur von Feuer und Flammen hinter sich zieht. Das Unglück ereignete sich am Hauptstadtflughafen Jorge Chávez. Zu sehen ist auf einem anderen Video auf Twitter, dass das Flugzeug vorher mit einem Fahrzeug auf der Fahrbahn kollidiert.

Die peruanische Zeitung „La Republica“ berichtet unter Berufung auf den Flughafenbetreiber, dass bei dem Unglück niemand verletzt wurde. „Den Passagieren geht es gut. Es gibt keine Verletzten“, zitierte die Zeitung einen Mitarbeiter des Flughafens. Ob das auch für den oder die Insassen des Fahrzeugs gelte, war bisher unklar. Nach Angaben von lokalen Reportern sollen mehr als 100 Passagiere an Bord gewesen sein. Das Flugzeug mit der Flugnummer LA2213, ein Airbus A320, war laut Medienberichten von Lima in die Stadt Juliaca im Südosten Perus unterwegs. Zuvor hatten mehrere Medien von einer Landung gesprochen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, nachdem das Flugzeug zum Stehen kam. Die Passagiere verließen über Notrutschen das Flugzeug, das vollständig evakuiert wurde. Aufgrund des Vorfalls soll der Flughafen bis Samstagmittag gesperrt bleiben. Eine Untersuchung soll nun klären, wie es zu dem Unglück kommen konnte, teilte der Flughafenbetreiber auf Twitter mit.

Ein Passagier teilte im Internet ein Bild von sich und dankte Gott dafür, dass er noch eine „zweite Chance“ erhalte. Der Mann hatte noch Reste vom Löschschaum im Gesicht.