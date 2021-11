Aktualisiert am

Houston in Texas : Acht Menschen sterben bei Massenpanik auf US-Festival

„Eine extrem tragische Nacht“: Mindestens acht Menschen sind durch Gedränge auf dem Astroworld Festival in Houston ums Leben gekommen, viele wurden verletzt.

Konzert von Travis Scott beim Astroworld Festival in Houston am Freitag Bild: AP

Mindestens acht Menschen sind am Freitagabend auf dem Astroworld Festival in den USA ums Leben gekommen, sagte der Feuerwehrchef von Houston, Samuel Peña, auf einer Pressekonferenz am frühen Samstagmorgen (Ortszeit). Zahlreiche Personen sollen zudem verletzt sein.

„Die Menge begann sich vor der Bühne zusammenzudrängen, was eine Panik auslöste und zu Verletzungen führte“, sagte Peña. „Menschen fielen hin, wurden unbewusst, was eine zusätzliche Panik auslöste.“

Demnach wurden 17 Personen in Krankenhäuser gebracht, elf erlitten einen Herzstillstand. Mehr als 300 Menschen mussten medizinisch behandelt werden.

Das Astroworld Festival in Houston wird von dem Rapper Travis Scott veranstaltet. Es war nach eigenen Angaben mit 50.000 Tickets ausverkauft.

Lokalpolitikerin Lina Hidalgo sprach von einer „extrem tragischen Nacht“. „Unsere Herzen sind gebrochen.“