Könnte sowas auch bei Dreharbeiten in Deutschland passieren?

Tödlicher Unfall am Filmset : Könnte sowas auch bei Dreharbeiten in Deutschland passieren?

Heike Makatsch als Hauptkommissarin Ellen Berlinger in einer Szene des Freiburger „Tatort“. Bild: dpa

Bei den Dreharbeiten zu Alec Baldwins Film hat es erhebliche Sicherheitsmängel gegeben. Könnte so ein Unfall auch in Deutschland passieren? Zwei unterschiedliche Erfahrungen von Waffenmeistern zur Sicherheit an deutschen Filmsets.