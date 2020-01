Iran : Ukrainisches Flugzeug mit 176 Insassen nahe Teheran abgestürzt

Aktualisiert am

Eine ukrainische Passagiermaschine vom Typ Boeing 737-800 ist am Mittwochmorgen in der Nähe des Imam-Chomeini-Flughafens der iranischen Hauptstadt Teheran abgestürzt. Beim Absturz der Passagiermaschine in Iran sind nach Angaben der Ukraine 176 Menschen ums Leben gekommen. Laut der ukrainische Regierung handelt es sich um 167 Passagiere und neun Besatzungsmitglieder.

Nach dem Absturz der Boeing 737-800 hatte die iranische Nachrichtenagentur Insa zunächst von 180 Insassen berichtet. Russischen Medien zufolge war die Maschine von Ukraine International Airlines mit der Flugnummer PS752 auf dem Weg von Teheran nach Kiew und stürzte kurz nach dem Abflug um 5 Uhr morgens auf einem offenen Feld nahe dem Teheraner Vorort Parand ab.

Nach Angaben des ukrainischen Außenministers Wadim Prystaiko waren drei Deutsche an Bord. Das Auswärtige Amt hat dies noch nicht bestätigt. „Unsere Botschaft in Teheran bemüht sich mit Hochdruck um Aufklärung“, hieß es auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. 82 Insassen stammen laut Prystaiko aus dem Iran, 63 aus Kanada, zehn aus Schweden. Zwei weitere Passagiere sowie die aus neun Personen bestehende Crew kommen aus der Ukraine. Vier weitere Insassen sind aus Afghanistan und drei aus Großbritannien. Den Angehörigen sprach Prystaiko sein Beileid aus. Der Vorfall werde von den ukrainischen Behörden untersucht.

Mögliche Absturzursache

Der Absturz der Passagiermaschine in Iran ist nach ukrainischen Angaben auf einen Triebwerksdefekt und nicht auf einen Angriff zurückzuführen. Die Botschaft der Ukraine in Iran erklärte am Mittwoch, „Terrorismus“ sei nicht die Ursache des Absturzes.

Zuvor hatte die iranische Luftfahrtbehörde den Crash auf einen technischen Defekt zurückgeführt, wie der iranische Nachrichtensender Chabar unter Berufung auf einen Sprecher der Behörde berichtete. Wie diese so kurz nach dem Absturz am Mittwochmorgen einen Technikfehler als Ursache angeben konnte, blieb zunächst offen. Die Maschine sei in Brand geraten, sagte der Chef der iranischen Rettungskräfte im Fernsehen.

Der russische Außenpolitiker Konstantin Kossatschow warnte vor voreiligen Schlüssen zur Unglücksursache. Es sollten die Ermittlungen abgewartet werden, schrieb er am Mittwochmorgen bei Facebook. Nur die könnten klären, ob zum Beispiel ein Pilotenfehler, eine technische Störung oder ein Angriff für den Absturz verantwortlich seien.

„Aufrichtiges Beileid an alle Angehörigen und Freunde der Opfer, ungeachtet der Staatsangehörigkeit. Wir trauern mit den Menschen in der Ukraine“, schrieb der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Russischen Föderationsrat, dem Oberhaus des Parlaments. Die Beziehung zwischen Russland und der Ukraine ist seit Jahren zerrüttet.

Boeing befasst sich mit Vorfall

Boeing reagierte kurz nach dem Absturz mit einem Tweet: „Uns sind die Medienberichte aus Iran bekannt und wir tragen gerade mehr Informationen zusammen.“ Bei dem abgestürzten Flugzeug handelt es sich offenbar um das Modell 737-800, eine Variante des Krisenmodells 737 Max, das nach zwei Abstürzen vorübergehend aus dem Verkehr gezogen wurde. Die 737-800 war davon aber nicht betroffen.

In Kiew wurde ein Krisenstab einberufen. Das teilte der Sicherheitsrat des Landes am Mittwochmorgen mit. Dem Gremium gehören neben dem Ministerpräsidenten verschiedene Minister und auch der Chef des Auslandsgeheimdienstes an. Der Stab sei auf Anordnung von Präsident Wolodymyr Selenskyj zusammengekommen, hieß es.

Kurz nach den iranischen Raketenangriffen auf Militärstützpunkte im Irak hatte die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA amerikanischen Flugzeugen die Nutzung des Luftraums in Teilen des Nahen Ostens untersagt. Über dem Persischen Golf, dem Golf vom Oman, im Irak und in Iran dürften Flugzeuge, die in den Vereinigten Staaten registriert sind, „wegen erhöhter militärischer Aktivitäten und steigender politischer Spannungen“ nicht mehr fliegen. Es gebe ein erhöhtes Risiko, das ein Flugobjekt falsch identifiziert werde.

Ob ein Zusammenhang des Absturzes der ukrainischen Maschine mit der militärischen Eskalation des Konflikts zwischen Iran und den Vereinigten Staaten besteht, war zunächst völlig unklar.