Iran : Ukrainisches Flugzeug mit 173 Insassen nahe Teheran abgestürzt

Aktualisiert am

Eine ukrainische Passagiermaschine ist am Mittwochmorgen in der Nähe des Imam-Chomeini-Flughafens der iranischen Hauptstadt Teheran abgestürzt. Nach Angaben der Hilfsorganisation iranischer Halbmond kamen alle 173 Insassen ums Leben. Nach dem Absturz der Boeing 737-800 hatte die iranische Nachrichtenagentur Insa zunächst von 180 Insassen berichtet.

Russischen Medien zufolge war die Maschine von Ukraine International Airlines mit der Flugnummer PS752 auf dem Weg von Teheran nach Kiew und stürzte kurz nach dem Abflug um 5 Uhr morgens auf einem offenen Feld nahe dem Teheraner Vorort Parand ab.

Die iranische Luftfahrtbehörde führte den Crash auf einen technischen Defekt zurück, wie der iranische Nachrichtensender Chabar unter Berufung auf einen Sprecher der Behörde berichtete. Wie diese so kurz nach dem Absturz am Mittwochmorgen zu dem Schluss eines Technikfehlers als Ursache kam, blieb zunächst offen. Boeing reagierte kurz nach dem Absturz mit einem Tweet: „Uns sind die Medienberichte aus dem Iran bekannt und wir tragen gerade mehr Informationen zusammen.“

Bei dem abgestürzten Flugzeug handelt es sich offenbar um das Modell 737-800, eine Variante des Krisenmodells 737 Max, das nach zwei Abstürzen vorübergehend aus dem Verkehr gezogen wurde. Die 737-800 war davon aber nicht betroffen.

Kurz nach den iranischen Raketenangriffen auf Militärstützpunkte im Irak hatte die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA amerikanischen Flugzeugen die Nutzung des Luftraums in Teilen des Nahen Ostens untersagt. Über dem Persischen Golf, dem Golf vom Oman, im Irak und in Iran dürften Flugzeuge, die in den Vereinigten Staaten registriert sind, „wegen erhöhter militärischer Aktivitäten und steigender politischer Spannungen“ nicht mehr fliegen. Es gebe ein erhöhtes Risiko, das ein Flugobjekt falsch identifiziert werde.

Ob ein Zusammenhang des Absturzes der ukrainischen Maschine mit der militärischen Eskalation des Konflikts zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten besteht, war zunächst völlig unklar.