Die Überschwemmungen in Österreich und Slowenien hätten auch uns treffen können: Warum wir in Zukunft mehr Hochwasser erleben werden und was wir selbst tun können, um uns darauf vorzubereiten.

Herr Hattermann, angesichts der Überschwemmungen in Österreich, Kroatien und Slowenien: Könnte es in Deutschland auch passieren, dass drei Viertel des Landes unter Wasser stehen?

Katrin Hummel Redakteurin im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.





In Slowenien sind ja nicht drei Viertel der Fläche überflutet gewesen, sondern drei Viertel der Regionen betroffen. Immer in der Nähe der Flüsse und teilweise auch der Hänge. Drei Viertel der Fläche können nicht überflutet sein, das wäre eine Sintflut. Was aber passieren kann, auch in Deutschland, ist, dass große Regionen betroffen sind. Wir hatten das ja schon, zum Beispiel an der Elbe, an der Donau, an Oder und Rhein. Durch den Klimawandel sind die Niederschläge intensiver geworden, sodass auch größere Regionen betroffen sein können.